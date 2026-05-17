Gimnasia empató como visitante y sigue en el fondo de la tabla

Este domingo por la tarde, Gimnasia de Concepción del Uruguay visitó el estadio Leonardo Costa para enfrentarse con El Linqueño en el marco de la novena fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. En el encuentro fue Fernando Marcos el responsable de impartir justicia.

Para el Lobo uruguayense se trató de un importante partido luego de su primera victoria en el campeonato el pasado fin de semana ante Gimnasia de Chivilcoy (1-0). El equipo de Martín Pinilla estuvo a la altura del desafío y no tropezó como visitante, llevándose un empate 0-0 que le permite terminar la primera rueda con dos partidos sin perder.

Los 11 elegidos por el entrenador para este encuentro fueron: Ramiro Baro; Juan Casares, Tomás Palladino, Nicolás Gómez, Facundo Laumann; Agustín Favre, Lautaro Altamirano, Agustín García, Nicolás Germanier; Damián Baltoré y Augusto Sonzogni.

El entrenador de El Linqueño, Claudio Spontón, eligió como titulares a: Juan Cuesta; Gianfranco Joannaz, Juan Coria, Daniel Meza, Julián Veinticinco; Julio Luques, Joaquín Malinauskas, Facundo Meli; Ricardo Gómez, Benjamín González y Nicolás Córdoba.

Esto no debe distraer del hecho de que la primera rueda del Mens Sana fue paupérrima. Apenas sumó cinco puntos y está último en la tabla de su grupo, a dos unidades de Atlético Escobar, al que tendrá que visitar en la segunda rueda. De todas maneras es un nuevo inicio para un equipo que acumula seis derrotas en el torneo.

En la próxima fecha, décima del campeonato, el rival será Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, al que recibirá en el estadio Manuel y Ramón Núñez el próximo fin de semana. El Elefante se encuentra sexto en la tabla y pelea por ubicarse lo más alto posible en la lucha por avanzar de fase.