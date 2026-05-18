“El invicto es una caricia, pero tenemos que seguir pensando en el proceso”, dijo Marcelo Candia

Marcelo Candia analizó la victoria ante Chacarita y destacó la importancia del invicto en su su ciclo.

Patronato derrotó a Chacarita por 2 a 0 y alcanzó otra victoria de gran valor de cara a lo que se viene. El Rojinegro mostró que vive un excelente momento desde el arribo de Marcelo Candia como entrenador, esta vez oficial, y sumó tres puntos para seguir en la pelea en la Zona B de la Primera Nacional.

El ciclo de Marcelo Candia sigue sin conocer la derrota y ahora sumó una victoria para ilusionarse. En este marco, el Chelo analizó la labor de su equipo, destacó la entrega y el sacrificio de sus dirigidos y admitió que quedó conforme con lo realizado. “Me gustó un poco más el segundo tiempo, pero también los rivales juegan y tienen jerarquía”, dijo el DT. Y agregó: “Si hacés un balance, casi que no sufrimos llegadas”.

En rueda de prensa, Candia volvió a subrayar la actitud que tiene su equipo de ir siempre a buscar el partido: “Pensamos en el arco rival. Para que esos goles pasen hay que meter la pelota en el área, triangular y ser agresivos”, afirmó.

Después, también destacó que el equipo fue inteligente como para asegurar la victoria: “Lo cerramos jugando al fútbol y podríamos haber hecho un gol más”.

Enseguida el entrenador ponderó la actitud de cada uno de sus jugadores: “No veo un jugador parado, todos intentan jugar y tomamos riesgos saliendo desde abajo. Para jugar así hay que tener coraje. La presión tras pérdida que hace el equipo a veces me pone la piel de gallina”, expresó.

Desde que Candia asumió en el cargo, Patronato no sabe lo que es perder en la Primera Nacional. “Es una alegría y una caricia, pero tenemos que seguir pensando en nuestro proceso”, señaló en relación a este tema.