Luego de la masiva marcha por la Ley de Financiamiento, Milei dará una charla en una universidad privada

El Presidente busca retomar la agenda y cambiar el eje de la discusión pública, que se centra en la corrupción de su gobierno. La interna no da tregua y las facciones del Triángulo de Hierro se tiraron con de todo en las redes sociales.

El gobierno de Javier Milei encarará el lunes con los problemas que acucian a su gestión desde hace semanas: la situación judicial de su jefe de Gabinete acusado de corrupción, la crisis económica y social que va en aumento y las internas que carcomen a la Libertad Avanza. En el contexto de ajuste a las universidades públicas, en tanto, este lunes a las 9 el Presidente dará una charla en una universidad privada, la de San Andrés, y el martes a las 11.30 dará otra denominada “Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”, en el museo Malba.

La continuidad de Manuel Adorni al frente de la jefatura de Gabinete, mientras tanto, pende de un hilo. Desde su entorno dicen que no está planificada una nueva conferencia de prensa y, más allá del respaldo incondicional que le proporciona Milei, las causas judiciales en su contra no dejan de avanzar. El juez Ariel Lijo ya tomó declaraciones testimoniales, solicitó informes a las autoridades, también el levantamiento del secreto fiscal de él y su esposa Betina Angeletti, y tiene la información de los viajes que hizo en los últimos dos años.

Lo que aún no se sabe es si ocurrirá el procesamiento y, en tal caso, cuándo. Todo parece indicar que Lijo, el juez que iba a formar parte de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno de Milei y no lo logró, tiene la intención clara de avanzar. En caso de que ocurra el procesamiento, Milei deberá decidir si, más allá de que él lo considera inocente, se anima a tener en su cargo a un jefe de Gabinete procesado. Un escenario sin precedentes en la historia de la democracia.

Un antecedente similar puede haber sido el de Jorge Rodríguez, el último Jefe de Gabinete del gobierno de Carlos Menem, que fue procesado por la Cámara Federal en relación con un intento de defraudación al Estado hacia el final de su gestión. Sin embargo, Rodríguez no fue procesado mientras ejercía el cargo, sino siete años después de haber culminado su mandato al frente de la Jefatura de Gabinete.

El problema que tienen en el gobierno es ver a quién ponen en su lugar, en caso de que Adorni tenga que abandonar su puesto más allá de la insistencia de Milei que, este domingo, volvió a insultar a los periodistas. Esta vez twitteó: “periodistas de mierda. A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME”.

PERIODISTAS DE MIERDA (95%)



A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin… — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

La interna recrudece

Las internas, en tanto, siguen escalando en el seno de la Casa Rosada y eso demora la definición de un posible reemplazo. De hecho, tampoco hay establecida una fecha para la próxima reunión de mesa política.

Este fin de semana se volvieron a cruzar en las redes sociales las Fuerzas del Cielo y el sector de Karina Milei. Sin embargo, esta vez no lo hicieron figuras secundarias o los influencers de la patrulla digital, sino de manera directa algunos de sus protagonistas: Santiago Caputo y Martín Menem.

El asesor del Presidente expuso en su red social X al titular de la Cámara de Diputados. Caputo compartió un posteo de una cuenta denominada “PeriodistaRufus”, en el que lo criticaban a él y a uno de sus asesores por problemas en la aerolínea Flybondi. Sucede que, a mediados de 2025 la empresa de aviones fue adquirida por Leonardo Scaturicce, un empresario cercano a Caputo y uno de sus nexos con el gobierno de Trump.

El posteo de “PeriodistaRufus” que contenía las críticas a Caputo y su asesor, el dato a destacar era que aparecía que, quien lo había compartido, era la cuenta oficial de Instagram de Martín Menem. Caputo publicó las capturas de pantalla y escribió: “Qué gagá”.

La cuenta PeriodistaRufus fue dada de baja. Sin embargo, los militantes de las Fuerzas del Cielo tenían guardados tweets viejos de esa cuenta en la que, por ejemplo, se adelantaba que Juan Bautista Mahiques sería el ministro de Justicia casi una semana antes de su nombramiento.

En esa misma cuenta, además, había críticas a los dos Caputo y a influencers y legisladores de las Fuerzas de Cielo. También a los perros de Milei y críticas a los negocios con el estado que en el último tiempo hizo el Grupo Neuss, cuyos dueños son amigos del asesor presidencial.

“Esa cuenta es de Martin Menem o de alguien muy cercano a él porque tenía el dato de Mahiques que ni Santiago tenía”, opinan algunos. Y, en esa línea, agregan que la cuenta tuvo que ser borrada porque “se zarparon hasta con Milei”. En ese sentido, quienes están en medio de la interna aprovechan para tirar leña al fuego y agregan: “lo que demuestra esto es que los Menem son de Karina, pero detestan al Presidente”.

Por otro lado, los detractores de los Menem marcan que ningún funcionario salió a defender al presidente de la Cámara baja. Él habría enviado un mensaje a los diputados del bloque para explicar que había sido un problema de “la persona que maneja sus redes sociales”.

Otro de los que aceleró y se subió a la pelea por X fue el legislador bonaerense Agustín Romo. En esa línea, se espera que en los próximos días haya más movimientos. “Todo esto aceleró mucho la interna porque para nosotros las redes sociales representan mucho”, aseguran desde el oficialismo.

En la cuenta que luego cerraron y que le atribuyen a Menem y su entorno, también había mensajes de hace pocos días en los que vaticinaban una pronta salida de Santiago Caputo del gobierno. El asesor presidencial estuvo la semana pasada en Washington intentando marcar que él tiene vínculos con Estados Unidos y que, entre otras cosas, por eso Milei no debería sacarle el control de la SIDE, como quisiera su hermana y los Menem.

Fuente: Página 12, Melisa Molina.