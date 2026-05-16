Vera: "Trabajaremos para volver a posicionar al radicalismo del departamento La Paz"

Javier Vera, intendente de Yeso Oeste, departamento La Paz.
El intendente de Yeso Oeste, departamento La Paz, Javier Vera, en su carácter de militante radical formó parte del encuentro partidario que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Elena del que también participó la Pro Secretaria de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Sara Foletto junto a otros referentes del centenario partido del departamento paceño.
Vera, al hacer uso de la palabra, destacó la necesidad de que la Unión Cívica Radical "vuelva a convertirse en un partido convocante para el electorado", y en especial, realizó una invitación a todos los militantes del departamento La Paz "para que juntos con las autoridades y referentes del partido apuntemos a una plena movilización en las distintas localidades que lo conforman en pos de volver a poner en marcha una institución democrática como es nuestra Unión Cívica Radical", remarcó
Asimismo anticipó que este tipo de encuentros lo llevarán adelante en las distintas localidades del departamento Y puso énfasis en resaltar "la importante cantidad de ciudadanos, afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical que le dieron marco a este encuentro realizado en la ciudad de Santa Elena.
"Trabajaremos para volver a posicionar al radicalismo del departamento La Paz es el compromiso que todos los radicales paceños debemos asumir en cada lugar que ocupamos, para llegar a ese objetivo", concluyó Vera.