“Trabajar por la educación de calidad”: Shakira donará los ingresos de la canción “Dai Dai”

La cantante colombiana Shakira anunció que donará todos los ingresos que provengan a partir de la canción “Dai Dai”, que será la pieza oficial del Mundial 2026, con el fin de colaborar con niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, así como que trabajará por el “acceso a la educación de calidad”.

Tal como relató la intérprete en la presentación del show de medio tiempo de la Copa del Mundo, aunque la principal campaña refiere a donar un dólar por cada entrada del evento en Nueva York para apoyar el acceso a la educación en comunidades vulnerables, Shakira dio un paso más.

Durante la conferencia de prensa, la artista se refirió a la campaña conjunta y llamó a trabajar “para los niños alrededor del mundo que no tienen voz y esperan una oportunidad. Niños que no tienen acceso a educación de calidad y que han sido dejados atrás”.

“Planeamos alcanzar a algunos de estos chicos a través de la FIFA Global Citizen Education. Esto me tiene muy emocionada, honestamente, porque creamos esta campaña a través de la canción y estamos listas para dar visibilidad a estos niños y trabajar en la educación de calidad”, continuó la colombiana.

“Voy a donar el 100% de las ganancias de ‘Dai Dai’ para el Fondo de Educación de la FIFA”, enfatizó la intérprete y explicó que la pieza estrenada es “un mensaje para todos los niños que escucharon que su sueño es demasiado grande”.

“Cada campeón comenzó como un niño que luchó y no se rindió, especialmente, cuando alguien creía en ese niño, quienes lucharon por ellos. Se necesita un puedo para criar a un niño. Todos somos necesarios”, cerró la artista.

Fuente: Noticias Argentinas.