Belgrano se impuso en los penales y enfrentará a River en la final del Apertura

En el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibió a Belgrano de Córdoba en la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. En la definición del torneo, River Plate ya esperaba al ganador de este encuentro.

La ventaja para el Bicho llegó prácticamente desde el arranque luego de un desborde por el costado derecho que llegó a línea de fondo y el pase al medio de Alan Lescano para Tomás Molina, que pifió la definición, pero desvió el balón para la llegada de Facundo Jainikoski, que con un fuerte remate al arco vacío puso el 1-0 a los siete minutos.

El Pirata sintió el golpe y el Bicho pudo ampliar luego de un centro desde la derecha que cayó al área en la posición de Francisco Álvarez. El ex Patronato llegó a empujar el balón, pero la trayectoria fue directa hacia Thiago Cardozo, que controló sin mayores problemas.

Cardozo tuvo otra oportunidad para lucirse luego de un desborde de Sebastián Prieto por el costado izquierdo que derivó en un centro para la llegada de Iván Morales. El chileno definió ante el arquero ex Unión, que a puro reflejo llegó a poner la rodilla y el brazo para enviar el balón al tiro de esquina.

Ya en el complemento, el Pirata comenzó a arrinconar a su rival y a sumar ocasiones de gol. Una de las más claras llegó con un centro de Emiliano Rigoni que Ramiro Hernandes llegó a controlar, pero no a empujar para la definición antes de la salida de Brayan Cortés, que evitó el tanto.

Lucas Zelarayán tuvo la siguiente chance, que fue clarísima. El remate de larga distancia del atacante después de que Lucas Passerini le bajara el balón dio en el poste derecho cuando Cortés ya no tenía nada que hacer. Parecía que el partido se le escurría entre los dedos al conjunto cordobés.

Sin embargo, un envío al área cayó en la posición de Passerini, que bajó el balón con el pecho para Nicolás Fernández. Uvita definió de primera, cruzado y de derecha para clavar el balón contra el poste derecho de la valla defendida por Cortés. Golazo y 1-1 en el epílogo: alargue.

En el tiempo extra Prieto generó la primera ocasión con un centro que se transformó en remate desde el costado izquierdo y pasó a centímetros del travesaño ante la estirada de Cardozo. La otra ocasión del tiempo suplementario fue con un taco de Gastón Verón, que no pudo vencer la resistencia de Cardozo luego de un buen centro de Leandro Lozano desde la derecha. Todo para Argentinos, sin eficacia: penales.

En las ejecuciones desde los 12 pasos ambos fallaron el primero: Gastón Verón en el local, Lucas Zelarayán para el visitante. Luego acertó Hernán López Muñoz y falló Franco Vázquez, con lo que las cosas estaban 1-0 para Argentinos con dos atajadas para Cortés (el que erró el Bicho fue ejecutado al travesaño).

Acertaron Francisco Álvarez, Lucas Passerini y Leandro Lozano, por lo que Uvita Fernández llegó a patear con la responsabilidad de convertirlo, ya que estaban 3-1 abajo y si erraba quedaban afuera, pero lo metió. Luego Gabriel Florentín reventó el palo y Emiliano Rigoni puso el 3-3 por el que tuvieron que patear el sexto penal. Enzo Pérez erró de manera insólita, entregando el balón a las manos de Cardozo y Ramiro Hernandes lo metió para que el Celeste sea finalista.

Belgrano clasificó a la definición y será “local”, ya que se jugará en Córdoba, aunque con neutralidad para el público que contará con ambas parcialidades. El rival será River, ante el que vivirá uno de los momentos más importantes de su historia, tal como en la promoción por el ascenso a Primera en 2011.

-SÍNTESIS-

Argentinos Juniors 1-1 Belgrano. Penales: Argentinos 3-4 Belgrano.



Goles:

7’PT: Facundo Jainikoski (ARG).

49’ST: Nicolás Fernández (BEL).



Penales:

-En Argentinos: Hernán López Muñoz, Francisco Álvarez y Leandro Lozano. Erraron: Gastón Verón, Gabriel Florentín y Enzo Pérez.

-En Belgrano: Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes. Erraron: Lucas Zelarayán, Franco Vázquez.



Formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski.

DT: Nicolás Diez.



Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:

14’PT: ingresó Agustín Falcón por Lisandro López (BEL).

ET: ingresó Ramiro Hernandes por Francisco González Metilli (BEL).

ET: ingresó Franco Vázquez por Santiago Longo (BEL).

28’ST: ingresó Gabriel Florentín por Facundo Jainikoski (ARG).

37’ST: ingresó Nicolás Fernández por Adrián Sánchez (BEL).

37’ST: ingresó Lucas Gómez por Nicolás Oroz (ARG).

37’ST: ingresó Enzo Pérez por Iván Morales (ARG).

42’ST: ingresó Lautaro Gutiérrez por Adrián Spörle (BEL).

42’ST: ingresó Erik Godoy por Alan Lescano (ARG).

ETE: ingresó Hernán López Muñoz por Federico Fattori (ARG).

6’STE: ingresó Gastón Verón por Tomás Molina (ARG).



Amonestados:

18’PT: Román Riquelme (ARG).

31’PT: Santiago Longo (BEL).

5’ST: Adrián Spörle (BEL).

27’ST: Lucas Passerini (BEL).

30’ST: Adrián Sánchez (BEL).

34’ST: Agustín Falcón (BEL).

45’ST: Emiliano Rigoni (BEL).

48’ST: Lucas Zelarayán (BEL).

6’PTE: Ramiro Hernandes (BEL).

12’PTE: Gabriel Florentín (ARG).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Diego Armando Maradona.

Video: Liga Profesional.