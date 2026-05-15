El IAPV y la municipalidad de Larroque trabajan para brindar respuestas habitacionales a los vecinos

El llamado a licitación para la construcción de 18 viviendas con fondos provinciales en Larroque fue uno de los temas abordados durante una reunión que mantuvieron el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, y el intendente de esa localidad, Francisco Benedetti.

Durante el encuentro, desarrollado en la sede del organismo provincial, se analizaron distintos aspectos vinculados al llamado a licitación para la ejecución de las 18 unidades habitacionales en el marco del programa Ahora Tu Hogar. Además, se firmó un compromiso mediante el cual el municipio asumirá la ejecución de las obras de infraestructura.

Schönhals destacó que "la tranquilidad del techo propio dignifica a las familias y permite a cada uno de sus integrantes proyectar un futuro mejor".

Asimismo, señaló que "desde la gestión de Rogelio Frigerio trabajamos para garantizar el acceso a la vivienda propia a más familias entrerrianas, teniendo en cuenta que cada obra habitacional impulsa un proceso productivo que genera empleo y dinamiza los distintos sectores vinculados a la construcción".

Por su parte, Benedetti remarcó que "la demanda habitacional en Larroque es importante y el programa Ahora Tu Hogar, en articulación con el gobierno provincial, constituye una de las principales herramientas para brindar respuestas concretas en materia de vivienda".

Finalmente, el jefe comunal sostuvo que la construcción de nuevas viviendas "genera un fuerte impacto en la creación de empleo y en la demanda de mano de obra, mejorando la calidad de vida de los vecinos y fortaleciendo el arraigo de las familias a su comunidad".