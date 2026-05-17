Iñaki Arrías volvió a ganar y lidera el campeonato

El paranaense Arrías fue imbatible a lo largo de todo el fin de semana.

Este domingo se desarrolló la quinta final de la temporada del TC Pista Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Antes tuvo lugar la serie única que definió el ordenamiento de partida para la carrera.

En ese marco, el paranaense Iñaki Arrías fue dominador absoluto del fin de semana. Tras ganar la clasificación del sábado, este domingo se impuso primero en la serie y luego dominó la final de punta a punta.

El piloto de Ford comenzó la carrera con Ignacio Lovich a la par y luego de imponerse en los primeros instantes de competencia, comandó los 12 giros de la carrera con absoluta solidez, obteniendo su cuarta victoria en la temporada, todas consecutivas: debe destacarse que no corrió en la primera fecha.

El podio lo completaron Lovich y Damián Pérez, de buen desempeño a lo largo del fin de semana, pero insuficiente para superar al paranaense, que luce imbatible para la categoría.

El entrerriano piloto de Ford con su vehículo preparado por el Candela Competición tendrá chance de revalidar su condición de líder del torneo el fin de semana del 6 y 7 de junio, cuando llegue el turno de la sexta fecha del TC Pista Mouras en escenario a confirmar.

Resultados | TC Pista Mouras | Fecha 5 (en La Plata)

1°) Iñaki Arrías (Ford): 19’13”652/1000.

2°) Ignacio Lovich (Dodge): a 7”582/1000.

3°) Damián Pérez (Dodge): a 10”530/1000.

4°) Ignacio Quintana (Torino): a 10”913/1000.

5°) Juan Conde (Chevrolet): a 24”885/1000.