Los Ángeles Desnudos festeja su primer aniversario con un show especial

El conjunto musical Los Ángeles Desnudos llevará a cabo la celebración de su primer año de trayectoria artística este sábado 23 de mayo, a partir de las 21, en la Filial de Racing, ubicada en la intersección de las calles Villaguay y Perón de la ciudad de Paraná. El encuentro busca conmemorar el primer aniversario del inicio de este proyecto musical independiente, ofreciendo una jornada que repasará todo el camino recorrido por la agrupación en sus primeros doce meses de vida profesional.

La estructura de la noche contempla una programación dividida en diferentes segmentos. El núcleo central de la velada consistirá en un recital de carácter completo donde los integrantes de la agrupación interpretarán la totalidad de sus canciones y composiciones, permitiendo a los presentes realizar un recorrido detallado por el repertorio que definió su identidad durante este primer periodo de actividad.

Al finalizar esta presentación principal, los músicos organizarán una denominada Gran Jam de Cumbia, la cual funcionará como un cierre de con el objetivo de fomentar el baile y la participación de todos los invitados.

Complementando la oferta musical, los organizadores dispondrán de una serie de servicios y propuestas adicionales diseñadas para amenizar la estancia del público en el lugar. Durante toda la noche funcionará un servicio de cantina que ofrecerá diversas opciones de alimentos y bebidas a precios accesibles.

Además, se realizarán diversos sorteos entre los presentes a lo largo de la noche como una forma de agradecimiento simbólico por el acompañamiento y el apoyo recibido desde el surgimiento del grupo en la escena local.

El valor de la entrada general es de $7.000, mientras que para aquellos que sigan a la banda en Instagram (@losangelesdesnudos) podrán acceder a una promoción especial que permite obtener dos ingresos por un costo total de $10.000.

Las reservas pueden gestionarse a través del perfil de Instagram o mediante comunicación telefónica al número 343 4172864 (Nahuel).