Adorni deberá presentar su declaración jurada esta semana en Comodoro Py

El juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita esperan que Manuel Adorni presente su declaración jurada completa esta semana. Mientras tanto, pondrán el foco en recopilar toda la información patrimonial, bancaria y de criptoactivos, antes de definir si llaman al jefe de Gabinete a declarar, formalmente, bajo la figura de indagatoria o informativa.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, Lijo y Pollicita se encuentran recopilando información sobre el patrimonio y otras cuestiones del jefe de Gabinete antes de definir si llaman al funcionario a declarar, formalmente, bajo la figura de indagatoria o informativa en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En el contexto de la investigación que envuelve al jefe de Gabinete, la Justicia también se encuentra analizando los testimonios del contratista Matías Tabar y José Rodríguez, ambos involucrados en las refacciones y en contratos de alquiler que Adorni pagó desde octubre de 2023.

Tanto Tabar como Rodríguez, propietario de una casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz donde está la propiedad del funcionario, indicaron que recibieron cifras significativas en dólares y efectivo y allí comenzaron las sospechas de posibles irregularidades.

Según se indicó, el ingreso declarado por Adorni, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, no coincidiría con el dinero invertido no solo en la propiedad y refacciones de la casa del country Indio Cua sino también en otras como el departamento de Caballito.

Por el momento, el funcionario fue intimado formalmente a entregar documentos que viene postergando incluso después de haber sido advertido sobre su compleja situación procesal y las posibles complicaciones en caso de no presentar a la brevedad la documentación necesaria y completa.

Actualmente, el avance de la causa gira en torno a las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, quien firmó la compra del departamento de Caballito; del contratista Tabar, quien confesó el cobro de 245.000 dólares sin factura; y de José Rodríguez, el propietario que confirmó que recibió el pago en efectivo de otros 21.000 dólares por alquileres temporales en Exaltación de la Cruz.