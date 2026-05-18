El ciclo Jueves de Letras inicia su actividad en Santa Fe

El Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral llevará a cabo una nueva edición del ciclo literario denominado Jueves de Letras, a través del desarrollo de diversas actividades como presentaciones de libros, lecturas en vivo y ferias editoriales, este jueves 21 de mayo a partir de las 17:30 en sus instalaciones ubicadas en la calle 9 de Julio al 2150 de la ciudad. Este encuentro busca fomentar la producción literaria a nivel regional, potenciar la bibliodiversidad y ofrecer un espacio de encuentro directo entre las personas que escriben, editan y leen en la zona.

Para esta primera edición correspondiente a la temporada 2026, la organización del ciclo definió una modificación en la perspectiva de sus contenidos, centrando su atención principal en el rol de los lectores y en la formación de grupos sociales en torno a las prácticas de lectura. Mercedes Bisordi, responsable de la curaduría del espacio, detalló que el eje de este año está puesto en las comunidades que se crean a partir del hábito de leer, motivo por el cual incorporaron novedades en la programación como la habilitación de un bar con micrófono abierto, la participación de clubes de lectura que brindarán sus recomendaciones, una intervención de carácter percu poética y una activación sorpresa para el público.

Como es habitual en el marco de este proyecto cultural, el ingreso al predio para las actividades generales será de acceso libre y gratuito.

De manera complementaria a las actividades planificadas para el día jueves, la agenda de esta edición incluye una propuesta de un taller de poesía que será impartido y coordinado por el Grupo Afluente, el cual tendrá lugar este martes 19 de mayo y requerirá de una inscripción previa a través de las redes sociales del grupo (@somosafluente), siendo esta la única actividad de toda la programación que contempla un carácter arancelado.

La convocatoria actual responde al desempeño que el programa registró durante el año 2025, periodo en el cual reportó una actividad ininterrumpida que derivó en cuatro encuentros realizados entre los meses de junio y noviembre. Según los registros de la organización, la temporada pasada contabilizó la participación de más de setenta y cinco personas en los espacios formativos y concretó la presentación de veinte publicaciones editoriales.

Además, los escenarios de las jornadas contaron con la lectura en vivo de más de treinta autores, destacándose la presencia de escritores de trayectoria como Santiago Venturini y Marilyn Contardi, mientras que el espacio de comercialización y economía cultural albergó a más de veinticinco emprendimientos gráficos de la zona, integrando también a quince artistas en diferentes performances que cruzaron múltiples lenguajes escénicos.