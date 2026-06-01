Básquet: “Matute” Solanas jugará la final de la Liga Nacional con Quimsa

En una Bombonerita repleta y expectante, Quimsa de Santiago del Estero derrotó a Boca por 94 a 83 y selló su clasificación a una nueva final de La Liga Nacional de Básquet. La gran figura de la visita fue el extranjero Brandon Robinson, máximo anotador del partido con 23 puntos, bien acompañado por Tyren Johnson, que aportó 18 unidades. Por su parte, el paranaense Matías Solanas convirtió ocho puntos en 14 minutos de juego.

El conjunto santiagueño mostró mayor consistencia a lo largo de la noche, encontró respuestas ofensivas en los momentos clave y supo controlar los intentos de reacción de un Xeneize que luchó hasta el cierre, pero nunca logró revertir el desarrollo del encuentro.

Ahora Quimsa espera por el ganador de la llave que están jugando Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Ferro, duelo que está 2 a 2. Este martes en Comodoro Rivadavia se juega el quinto y último partido.