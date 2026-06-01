“Necesitamos que vengan refuerzos porque no nos va a dar para mucho más”, dijo Alan Sosa

El arquero de Patronato, Alan Sosa, le envió un mensaje a la dirigencia para que incorpore refuerzos.

El empate 1 a 1 de Patronato con Tristán Suárez dejó diferentes matices para analizar. Uno de ellos, y del cual ya es evidente, es que a la plantilla Rojinegra le falta oficio y experiencia para poder dar un salto de calidad. En la igualdad de este domingo, Patronato no ganó por los detalles que da contar con jugadores de mayor experiencia.

El arquero y capitán Alan Sosa no anduvo con vueltas y expresó ante los medios que Patronato necesita jugadores de mayor jerarquía si pretender elevar la vara en la Primera Nacional. “Nos metimos en la cabeza sumar todo lo que podamos, pero hay una realidad que es que necesitamos gente y necesitamos que vengan refuerzos porque no nos va a dar para mucho más”.

Y agregó: “Tenemos muchos lesionados y es difícil cuando se lesionan tantos. Ahora creo que se lesionó otro compañero y ante un plantel tan corto como el que tenemos, hay que acudir a los pibes”.

Más adelante, Sosa reconoció el esfuerzo de sus compañeros para jugar de igual a igual con rivales de mayor calibre, aunque sostiene que para dar el salto de calidad se necesitan refuerzos. “Lo ideal sería terminar en el Reducido, pero insisto que necesitamos otros refuerzos que vengan y nos ayuden”, continuó.

El capitán fue incluso más allá al referirse a la necesidad de incorporaciones para el próximo mercado de pases. “Los responsables de esa área se tendrán que hacer cargo y traer la gente que ellos crean necesaria para la segunda rueda. Insisto que el plantel es corto y con lesionados se hace difícil”, remarcó.

Por otra parte, respecto al empate 1 a 1 con Tristán Suárez, Sosa criticó el planteo del entrenador rival. “Es un técnico que se tira muy atrás, que se cierra mucho y sabe cómo sacar puntos. Inclusive después del gol de ellos no me atacaron más. Intentamos hasta lo último, pero no pudimos”.