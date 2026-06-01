Básquet: Estudiantes, campeón de la Liga Femenina de Cadetes

El Club Atlético Estudiantes de Paraná se consagró campeón de la Liga Provincial Femenina de Cadetes (U15). El CAE dio la vuelta olímpica tras completar una actuación perfecta en el Cuadrangular Final disputado en el estadio Julio César Paccagnella de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay.

El conjunto paranaense superó 95-34 al equipo dueño de casa en la jornada final, de manera que ganó sus tres encuentros y se quedó de manera invicta con el máximo título provincial. Selló un estupendo récord de 13-0, que marcó notable superioridad frente a sus rivales a lo largo de toda la competencia federativa.

En el encuentro decisivo de la Copa de Oro, fueron determinantes Emilia Luciano, con 18 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, y Emilia Vitar, que aportó 17 tantos y ocho recobres, dentro de un plantel que tuvo seis jugadoras en doble dígito anotador.

En la final Estudiantes superó ampliamente a Tomás de Rocamora.

El segundo puesto quedó en manos del Club Regatas Uruguay, con dos triunfos y una caída en la definición desarrollada en La Histórica. Las dirigidas por Santiago Rimoldi (14-1) concluyeron una gran campaña frente a su gente, derrotando con claridad 52 a 35 a San Agustín, de la mano de Victoria Cangiani (15pts+15reb) y Pilar Álvarez (13+10).

Todos los resultados

Regatas Uruguay 39-Estudiantes 45

Rocamora 43-San Agustín 33

Estudiantes 87-San Agustín 46

Rocamora 40-Regatas Uruguay 64

Regatas Uruguay 52-San Agustín 35

Estudiantes 95-Rocamora 34

Posiciones