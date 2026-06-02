Básquet: el entrerriano Joaquín Folmer jugará en Chile

Joaquín Folmer, uno de los jóvenes talentos surgidos de Club Atlético Unión de Crespo, continuará su carrera deportiva en Chile. El entrerriano fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Sportiva Italiana para disputar la Liga Dos, el campeonato de ascenso de la Liga Nacional de Básquetbol del país trasandino.

El alero de 19 años emprende así su primera experiencia internacional, luego de un recorrido que lo llevó a competir en distintos escenarios del básquet argentino. Su más reciente paso fue por Hindú Club de Córdoba, institución que le había otorgado un permiso especial para disputar durante estos últimos tiempos el torneo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) con la camiseta de Unión de Crespo.





El nuevo club de Folmer

Desde Sportiva Italiana destacaron que Folmer aportará calidad, capacidad de tiro y solidez defensiva al plantel que afrontará la temporada de la Liga Dos chilena, una competencia que reúne a equipos de distintas regiones del país en busca del ascenso a la máxima categoría.

La llegada al básquet chileno representa un paso importante en la carrera del jugador crespense, quien continúa consolidando su crecimiento deportivo.

Formado en Unión de Crespo, Folmer ha sido considerado en reiteradas ocasiones como una de las mayores promesas del básquet local. Su desembarco en Sportiva Italiana marca un nuevo desafío y le permitirá sumar experiencia en el ámbito internacional a una edad temprana.

Tras arribar a territorio chileno, Folmer se incorporó de inmediato a la disciplina de Sportiva Italiana y ya participa de los entrenamientos del plantel. De esta manera, comenzó su proceso de adaptación al equipo, al sistema de juego y a la competencia que afrontará en la Liga Dos, donde buscará sumar minutos y continuar con su crecimiento deportivo en su primera experiencia internacional.