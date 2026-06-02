Colón impulsa una nueva etapa de articulación público-privada para proyectar el crecimiento de la ciudad

Desde el municipio, se busca transformar el potencial de la ciudad en oportunidades concretas, impulsando una agenda de trabajo conjunto para el presente y el futuro de la comunidad.

La Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Industria, Producción y Empleo, continúa fortaleciendo la Agencia para el Desarrollo de Colón como un espacio estratégico de articulación público-privada orientado a planificar el crecimiento de la ciudad, promover inversiones, generar empleo de calidad y acompañar el desarrollo productivo regional.

La iniciativa reúne al Estado, empresas, instituciones y actores del territorio con el objetivo de consolidar una visión común de ciudad, basada en la producción local, el turismo, la industria, la tecnología, la formación técnica y la vinculación regional e internacional.

La Agencia para el Desarrollo de Colón se constituye como una herramienta de planificación, integración y gestión destinada a acompañar el crecimiento de la ciudad de manera estratégica y sostenible. Su propósito central es generar condiciones para la inversión, fortalecer el entramado productivo local y promover nuevas oportunidades para vecinos, empresas e instituciones.

Un espacio de articulación para proyectar Colón

La Agencia propone una dinámica de trabajo público-privada, entendiendo que el desarrollo de una ciudad se construye con articulación, planificación y participación activa de los distintos sectores.

En ese marco, el Estado cumple un rol fundamental en la definición de una visión estratégica, la generación de condiciones para la inversión y el acompañamiento del crecimiento productivo. A su vez, las empresas aportan capacidad de inversión, innovación, generación de empleo y fortalecimiento del entramado local.

Producción, turismo, industria y tecnología

La propuesta de la Agencia integra ejes centrales para el desarrollo de Colón: producción local, turismo, industria, tecnología, formación técnica y empleo de calidad.

Esta mirada busca acompañar la transformación de la ciudad desde una perspectiva integral, promoviendo acciones que generen impacto en el territorio y permitan proyectar a Colón como un polo de oportunidades en la región.

Formación, inversiones y trabajo conjunto

Entre las acciones y articulaciones impulsadas se destacan hitos vinculados al desarrollo productivo regional, como el impulso al Parque Industrial Mixto Colón, el ordenamiento territorial, las ferias industriales, la formación técnica público-privada, la aprobación del anteproyecto ejecutivo del PIMC, la constitución de la Agencia y el lanzamiento de la Diplomatura en Logística y Gestión Operativa.

Estos procesos forman parte de una línea de trabajo sostenida que busca consolidar una ciudad con mayor capacidad de planificación, integración y crecimiento.

Una herramienta para el futuro de la ciudad

Desde la Municipalidad de Colón se destaca que la Agencia para el Desarrollo representa una herramienta clave para ordenar, potenciar y proyectar el desarrollo local.

La articulación entre Estado, empresas e instituciones permite construir una agenda común, generar alianzas estratégicas, promover inversiones y fortalecer las capacidades necesarias para acompañar el crecimiento de Colón en los próximos años.

Más información: https://colon.gov.ar/adc/