Habrá paro activo, ruidazo y marcha por un nuevo “Ni Una Menos” en Paraná

Una ronda de mujeres se reunió este lunes en la Escuela Normal, sede de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a los efectos de dialogar sobre problemáticas que las afectan. Fue como parte de las actividades que se organizan a pocas horas de un nuevo Ni Una Menos, que se realizará este miércoles.

“Es un espacio seguro para poder sentarnos, charlar, discutir lo que está pasando y descargarnos un poco. Queremos hablar de los femicidios, organizarnos y que surjan iniciativas”, indicó Ailén Sobrero, estudiante e integrante de la Asamblea Feminista.

El Ni Una Menos del miércoles convoca a un paro activo de mujeres, además de un ruidazo y una marcha desde Plaza 1° de Mayo de Paraná, que se efectuará a las 15 rumbo a Casa de Gobierno.

Fuente: Ahora.com