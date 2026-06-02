Saltimbanquis lanza la sexta edición del ciclo Gurisada y Teatro

El Colectivo Teatral Saltimbanquis pondrá en marcha la sexta edición de su tradicional ciclo Gurisada y Teatro, una propuesta que se desarrollará durante junio en su sede de calle Feliciano 546, en la ciudad de Paraná. Con funciones programadas puntualmente a las 16, esta iniciativa busca fomentar el acercamiento de las infancias a las artes escénicas a través de experiencias artísticas en vivo que promuevan el encuentro generacional y el juego colectivo.

Desde el anuncio emitido por la propia organización, sostienen que el ciclo surge como una respuesta a la creciente exposición de los niños y niñas a las pantallas, intentando recuperar el espacio del teatro como un lugar de imaginación compartida y comunicación directa entre actores y espectadores.

La programación de este año cuenta con una variada selección de elencos y estéticas que recorrerán la sala a lo largo del mes. La apertura tendrá lugar este sábado 6 de junio con la obra "Montoto y Magoya salvando sonrisas", del dúo Montoto y Magoya, seguida el domingo 7 por "Mequetrefes Rodando", una producción del propio grupo Saltimbanquis.

El cronograma continuará el domingo 14 con "Bigote de novia", del grupo La Rueda, y el lunes 15 con "Los Vermichelis, delivery de cuentos", a cargo del elenco Juvetea.

Hacia la segunda mitad del mes, la cartelera ofrecerá el sábado 20 la obra "Chácharas de río", también de la agrupación anfitriona, mientras que el domingo 21 se presentará la Payasa Garúa con su espectáculo "Con A de payasa".

El cierre del ciclo estará marcado por dos propuestas diferentes, ya que el sábado 27 llegará "Me regalás una flor", del grupo UNDR, y el domingo 28 finalizará la edición con "Imagina Rubí", a cargo de un elenco concertado.

Cada una de estas piezas fue seleccionada para integrar un circuito de entretenimiento y formación de nuevas audiencias, como una forma para que los más pequeños se habitúen al mundo del teatro independiente.

Los espectáculos se llevarán a cabo bajo la modalidad de entrada a la gorra.