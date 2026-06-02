Habrá una nueva caminata por los edificios emblemáticos de Paraná

El punto de encuentro será en el monumento al General San Martín, ubicado en la Plaza 1° de Mayo.

La Municipalidad de Paraná llevará adelante una nueva edición del ciclo Pensar Paraná este sábado 6 de junio a partir de las 10. La actividad consiste en una recorrida guiada por el casco céntrico de la capital provincial, con el punto de encuentro en el monumento al General San Martín, ubicado en el centro de la Plaza 1° de Mayo. La iniciativa busca profundizar en el conocimiento de la historia local, los edificios y los espacios públicos que definen la identidad paranaense, todo esto como parte de la agenda de actividades preparatorias hacia el 26 de agosto de 2026, fecha en la que se conmemorarán los doscientos años de la elevación de Paraná al rango de ciudad.

La conducción de este itinerario estará a cargo de Carina Caminos, guía y coordinadora de turismo que buscará ofrecer una perspectiva documentada y rigurosa sobre el proceso de urbanización y los hitos arquitectónicos que marcaron el crecimiento de la ciudad desde el siglo XIX.

Esta propuesta se inscribe en un programa más amplio que viene desarrollando diversas instancias de encuentro y reflexión para poner en valor el patrimonio tangible e intangible de la comunidad.

La actividad es abierta a todo público y no requiere inscripción previa.