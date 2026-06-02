Un violento choque entre dos autos dejó varios heridos en el ingreso a Concordia

El siniestro vial ocurrió a primera hora de este martes en la intersección de Avenida Presidente Perón y Ruta 22. Los involucrados fueron trasladados para control y el tránsito debió ser asistido.

Un violento siniestro vial se registró en la mañana de este martes en el acceso sur de la ciudad de Concordia, en el cruce de la Avenida Presidente Perón y la Ruta 22. El choque fue protagonizado por dos autos.

Según informó Ahora.com, por causas que se tratan de establecer, un automóvil Chevrolet Prisma, en el que iba a bordo una familia, colisionó contra un Chevrolet Cruze, conducido por un hombre mayor de edad.

Como consecuencia del impacto, no se registraron personas con heridas de gravedad. De todas formas, se dispuso el traslado de los involucrados para que recibieran atención médica y los controles preventivos correspondientes.

A raíz del siniestro, el tránsito en el lugar debió ser asistido por personal de seguridad para ordenar la circulación vehicular en la zona del acceso.