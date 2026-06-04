Presentarán el libro ilustrado "Periplo de un Maestro Alberdino" en el salón Mariano Moreno

La Asociación de Exalumnos de la Escuela Normal “José María Torres” realizará este viernes 5 de junio la presentación del libro Periplo de un Maestro Alberdino, una publicación que recupera las memorias y experiencias del docente José Valentín Varela, acompañadas por ilustraciones del artista Gustavo “Tavo” Bolzán. La actividad tendrá lugar a las 19 en el Salón Mariano Moreno, ubicado en Corrientes 94, esquina Andrés Pazos, en Paraná.

La obra surge a partir de los relatos reunidos originalmente en el libro Modo de ser alberdino, escrito por Varela, maestro rural y protagonista de numerosas historias vinculadas a la vida en el campo entrerriano. Décadas después, esos textos encontraron una nueva forma de llegar al público gracias a la mirada artística de Bolzán, quien decidió acompañarlos con ilustraciones inspiradas en los recuerdos familiares y en las imágenes que las anécdotas despertaron desde su infancia.

El ilustrador recuerda que conoció aquellas historias siendo apenas un niño, cuando su tío abuelo José Valentín Varela —a quien la familia llamaba afectuosamente “tío Nene”— visitaba la casa familiar en Seguí. Su particular manera de hablar, el humor espontáneo y las narraciones cargadas de personajes, paisajes y situaciones cotidianas dejaron una huella profunda que años más tarde se transformó en este proyecto editorial.

“Me pareció una maravilla que ese hombre, de hablar exótico, hubiese volcado todas sus historias en papel”, rememora Bolzán sobre la primera lectura del libro que recibió como obsequio familiar cuando tenía apenas 12 años.

A través de sus dibujos, el artista reconstruye escenas de la vida rural y acompaña el recorrido vital de Varela, permitiendo que nuevas generaciones se acerquen a la figura de un educador comprometido con su comunidad y con la cultura popular.

Más que una recopilación de recuerdos, "Periplo de un Maestro Alberdino" se presenta como un homenaje a los maestros y maestras rurales que forjaron la educación en los pueblos entrerrianos, y también a una forma de narrar y entender la vida ligada al trabajo, la solidaridad y la identidad del campo.

La presentación será abierta al público y permitirá conocer una obra que combina literatura, memoria e ilustración para rescatar una historia profundamente vinculada a la educación y a la cultura de Entre Ríos.