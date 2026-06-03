"Mastroianni y el gas", este viernes en el ciclo Escuela Abierta

El elenco de la pieza teatral "Mastroianni y el gas" realizará una función especial este viernes 5 de junio a las 20:30 en el Auditorio Profesor Walter Heinze, ubicado en la sede de la Escuela de Música de Paraná. La actividad se inscribe dentro del programa Escuela Abierta, una iniciativa que busca integrar las producciones artísticas con la comunidad educativa y el público general.

La trama de la obra, escrita por Gabriel Cosoy y dirigida por Jimena Lis González, se centra en la historia de Marchelo y Chiquita, interpretados por Manuel Leiva y Azul Balmas, dos personajes definidos como enamorados y militantes de la cultura que se encuentran en una encrucijada determinante para sus vidas y sus ideales.

La acción transcurre en las cercanías del río Gualeguay, en el corazón de la provincia de Entre Ríos, donde la pareja discute acaloradamente la ejecución de un plan radical, el cual trata de hacer estallar un puente cargado de camiones que transportan la cosecha.

El espectáculo aborda problemáticas del territorio entrerriano, como la vida en los pueblos pequeños, la pobreza, la nostalgia y la violencia extrema.

La entrada será libre y gratuita, pero se solicita a quienes puedan un aporte voluntario para la cooperadora.