En Gualeguaychú anunciaron un proyecto de retribución mensual para acompañar a Bomberos Voluntarios

En el Día Nacional del Bombero Voluntario, el Municipio de Gualeguaychú anunció una iniciativa para que la comunidad ayude voluntariamente a fortalecer al cuartel local.

Durante la ceremonia, el presidente municipal Mauricio Davico anunció que elevó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto para incorporar una retribución voluntaria destinada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú. “Cuando más los necesitamos, ellos están siempre. La pregunta también es, ¿no es justo que nosotros también estemos cuando ellos nos necesitan?”, expresó.

El proyecto anunciado por el Intendente propone una retribución voluntaria que será incluida en las boletas municipales, medida en Unidades Tributarias Municipales (UTM), de $1.463,50. Según explicó, quienes no deseen abonarla podrán solicitar su baja en la oficina de Rentas.