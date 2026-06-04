Juan Comas, y el Mundial que se viene: “No veo tan sólida a la defensa”

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94,7), Moncho Comas destacó en el comienzo: “Se han visto algunos amistosos en que ha tenido muy buenas actuaciones, por ejemplo, la goleada ante Brasil, también hubo otros partidos de muy alto nivel. Ojo que también sufrió algunos percances, sobre todo en el último tiempo, con lesiones y demás”.

Y agregó: “El tema del recambio también. Cuando no está Messi, o algún jugador de los considerados titulares por Scaloni, hay que medir en qué nivel está el reemplazo y, además, cumplir la misma función. No es sencillo”.

Más adelante, el ex delantero se mostró preocupado porque “no veo tan sólida en defensa, sobre todo Cuti Romero y Otamendi, esa seguridad y solvencia con la que terminaron la final contra Francia en Qatar 2022. Pasaron cuatro años y es totalmente diferente aquello con esto, en 2022 terminaron en un alto nivel, sorprendieron en su actuación y ahora no es tan así”.

A lo que añadió: “Los jugadores tienen que estar al 100%, creo que los que están en duda no los va a poner. Lógicamente hay jugadores que esperaría, por caso Messi que en un ratito puede resolver un partido. Ahora bien, a otros jugadores nos los dejaría en la lista final porque el Mundial es corto, te levantás mal un día y afuera”.

Más adelante el Moncho anexó: “La edad no influye cuando hay uno o dos veteranos, ahora cuando son cuatro o cinco ya no está tan bien, por ejemplo la pelota queda más larga, cambia. Antes Messi agarraba la pelota y enfrentaba a dos o tres, ahora la suelta más rápido”.

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