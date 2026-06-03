Creamfields 2026: cómo conseguir entradas para el festival de música electronica más grande del país

Llega una nueva edición de Creamfields Argentina 2026, el festival más importante de música electrónica del mundo, el próximo 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad. Este año se celebra la edición número 18, inolvidable junto al público argentino. Las entradas ya están a la venta a través de venti.com.ar.

El evento ofrecerá una experiencia multisensorial en un ecosistema diseñado para disfrutar con amigos y familia. Con cuatro escenarios, áreas de relax, múltiples foodtrucks y la producción de Fénix Entertainment Group, el festival promete una gran convocatoria para ver a los DJ's de renombre.

Con un despliegue de escenarios activos en simultáneo, la fusión de puestas visuales impactantes y el sonido de mayor fidelidad, esta edición reunirá a DJ's, productores, bandas y los mayores exponentes de la música electrónica de todo el mundo.

En ediciones pasadas, el show estuvo a cargo de figuras como Swedish House Mafia, Alesso, Fisher, Nina Kraviz, Steve Aoki, Alan Walker, Richie Hawtin, David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique; este 2026 el festival eleva el estándar de calidad musical, innovación y producción de vanguardia.

La preventa 1 ya agotó sus entradas y el festival inició la preventa número 2, con el valor de 135 mil pesos, sin contar el costo por servicio. Una vez agotado, se dará inicio a la preventa número 3 y luego la venta general.

Fuente: Noticias Argentinas.