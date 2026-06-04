El Archivo de Entre Ríos invita a conocer historias ocultas de la esclavitud en la provincia

El organimo invita a una charla denominada "Las huellas de la esclavitud en el archivo", a cargo del Dr. Francisco Sosa. Será el 9 de junio a las 18 en su sede de Alameda 222, Paraná, en el marco del Día Internacional de los Archivos.

A propósito del Día Internacional de los Archivos, la charla pondrá el foco en la historia de los africanos y africanas que llegaron a Paraná como esclavizados y vivieron allí durante el proceso de abolición gradual de la esclavitud, a través de los documentos que los archivos conservan acerca de ellos, las certezas que brindan y las preguntas que despiertan. Entre las fuentes es clave el acervo documental del Archivo General de Entre Ríos, por lo cual, se invita también a un recorrido por la relación entre el historiador y el archivo como lugar en el que se obtiene la información necesaria para llevar a cabo una investigación histórica.

La propuesta estará abierta al público en general. La entrada será libre y gratuita.

Sobre el disertante

Francisco Ezequiel Sosa es doctor y licenciado en Historia con varias publicaciones académicas sobre los procesos sociales en afrodescendientes esclavizados en Santa Fe y Paraná, por ejemplo su tesis doctoral en "Experiencias y trayectorias de africanos esclavizados y sus descendientes en Paraná durante la abolición y posabolición de la esclavitud" (UBA, 2025), entre otras investigaciones. Actualmente es becario posdoctoral de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).