La Jam de Racing propone una velada de jazz latino en vivo

La agrupación musical Tres en Clave, integrada por los instrumentistas locales Marlene Parafioriti, José Luis Viggiano y Tavo Pérez, brindará un concierto este viernes 5 de junio, a partir de las 21, en el espacio ubicado en la intersección de las calles Perón y Villaguay de la ciudad de Paraná. La presentación de este trío de música instrumental busca celebrar la mitad del año compartiendo su nuevo proyecto sonoro con la comunidad, el cual propone un cruce entre los ritmos afrocaribeños, la improvisación en vivo y el lenguaje jazzístico contemporáneo.

La instrumentación del concierto estará definida por los roles de cada integrante, con Parafioriti a cargo de los teclados y sintetizadores, Pérez en el bajo eléctrico y Viggiano en la ejecución de la batería. Los músicos abarcarán diferentes variantes del latin jazz.

Desde la organización del evento señalaron que la propuesta de música en vivo se extenderá hasta las 2 de la madrugada del sábado, contemplando también una instancia posterior de improvisación abierta o formato de jam session para propiciar el intercambio con otros artistas de la escena local que deseen sumarse al escenario.

El encuentro se desarrollará bajo la modalidad de entrada libre y gratuita, con posibilidad de contribución voluntaria para sostener el trabajo de los artistas.