Cavagna defendió el debate previsional y aseguró que la reforma puede modificarse con aportes de los sectores

El senador provincial Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos) defendió la apertura del debate legislativo sobre la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio y aseguró que el proyecto enviado al Senado podrá ser enriquecido con los aportes de gremios, especialistas y distintos sectores vinculados al sistema jubilatorio.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma de Radio Plaza, el legislador de Nogoyá sostuvo que la discusión sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones es una deuda pendiente de la política entrerriana y consideró que el crecimiento del déficit obliga a abordar cambios estructurales.

"Nosotros no somos nadie para cercenar derechos, pero sí somos legisladores para tratar los temas que nunca se quisieron tratar", afirmó.

"El debate hay que darlo"

Cavagna señaló que los problemas que enfrenta el sistema previsional responden a transformaciones demográficas y financieras que exceden a cualquier gestión de gobierno.

"Hay cambios objetivos que tienen que ver con la relación activo-pasivo, con la expectativa de vida y con que los pasivos perciben durante mucho más tiempo de lo que aportan los activos", explicó.

En ese sentido, recordó que distintos gobiernos y dirigentes de diferentes espacios políticos coincidieron históricamente en el diagnóstico sobre la situación de la Caja.

"Todos han tenido el mismo diagnóstico de que parte del déficit de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos se explica por nuestro sistema previsional", sostuvo.

El senador destacó además que la primera medida adoptada por la gestión de Frigerio fue impulsar una demanda judicial contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por la deuda que mantiene con la provincia.

Apertura a modificaciones

Consultado sobre los cuestionamientos de los gremios docentes y estatales respecto del aumento de la edad jubilatoria y los cambios en el cálculo de los haberes, Cavagna afirmó que el proyecto no debe interpretarse como una propuesta cerrada.

"Ahora se puso a consideración, después de mucho tiempo, un proyecto que va a tener un esquema de apertura y de diálogo", expresó.

Y agregó: "Así fue con fitosanitarios, así fue con la reforma política. Puede haber un sinnúmero de aportes interesantes".

Según detalló, las comisiones legislativas convocarán a sindicatos, especialistas en Derecho Constitucional y previsional, representantes del Colegio de la Abogacía, académicos y otros actores vinculados al sistema.

"No queremos hacer algo que sea atacable judicialmente o que plantee inseguridades jurídicas. Queremos construirlo entre todos porque realmente es una necesidad", afirmó.

Edad jubilatoria y gradualidad

Respecto de uno de los puntos más sensibles del proyecto, el aumento de la edad jubilatoria, Cavagna defendió la necesidad de debatir el tema tomando como referencia otros sistemas previsionales.

"Si Santa Fe cambió a 65 años la edad, Córdoba tiene 65 años y la Nación también, hay que dar la discusión en Entre Ríos sobre por qué la tenemos a los 62 y si se puede modificar o no", planteó.

No obstante, aclaró que cualquier cambio sería progresivo y no afectaría a quienes están próximos a jubilarse.

"La ley no se va a aplicar de un día para otro. Va a tener cinco años de transición. Cualquier persona que esté a cinco años de jubilarse va a mantener el régimen vigente", remarcó.

Según explicó, la intención es introducir modificaciones graduales que permitan garantizar la sostenibilidad futura de la Caja.

"No hay que ideologizar el sistema"

El legislador insistió en que la discusión previsional no debe quedar atrapada en una disputa partidaria.

"No tenemos que ideologizar el sistema previsional", afirmó.

En esa línea, consideró que existe un amplio consenso sobre la necesidad de encontrar soluciones para garantizar el financiamiento del régimen jubilatorio provincial.

"Hay una unanimidad en que hay que hacer algo para que nuestro sistema previsional esté garantizado hacia el futuro", sostuvo.

Además, rechazó que el objetivo sea avanzar sobre derechos adquiridos o aplicar un ajuste sobre jubilados y trabajadores.

"No se trata de una mirada de ajuste. Se trata de ver la posibilidad de algunos cambios, trabajarlos con gradualidad y con capacidad de escucha hacia todos los actores del sistema", concluyó.