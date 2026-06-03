Hoy se realizará en todo el país una nueva marcha bajo la consigna “Ni Una Menos”. Cada año que transcurre pareciera que las cifras disminuyen, pero la violencia de género sigue presente en nuestra sociedad.

Persiste una cultura machista que aún no ha podido ser erradicada en la Argentina, y esa realidad también se refleja en la política y en otros ámbitos de la vida cotidiana.

En un contexto social cada vez más complejo, siguen ocurriendo hechos atroces que nos conmueven y nos interpelan como comunidad, como el reciente crimen de una niña de 14 años en Córdoba.

“Ni Una Menos” no puede ser solamente una consigna que se repita cada año. Debe ser un compromiso permanente para construir una sociedad más justa, más igualitaria y libre de violencia.

(*) Diputado provincial