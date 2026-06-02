Araceli González asistió a Sottovoce y se revinculó con Adrián Suar tras una cena íntima

La actriz Araceli González asistió a la función de prensa de la obra de teatro Sottovoce, en donde actúa Adrián Suar, padre de Toto Kirzner —hijo de ambos—, y reveló que los tres mantuvieron una cena familiar como sello del reencuentro.

La intérprete brindó una conferencia de prensa improvisada en la cobertura de la fecha destinada a prensa e invitados: “Estamos muy bien, disfrutamos de este momento y nos revinculamos como familia. Di el primer paso porque lloro y avanzo”.

Sobre la búsqueda de contacto tras un divorcio polémico y que contó con varios cruces mediáticos, González explicó: “Es el trabajo de muchos años, no implica que uno de golpe haga las cosas, sino que requiere de un arduo trabajo en uno mismo.”

Con gran felicidad, se mostró cómoda en la sala de El Nacional: “Estamos en nuestro lugar porque uno se aparta con los conflictos, pero ahora es un momento muy lindo. Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí —Suar— nos invitó a venir a los dos”.

Asimismo, Araceli se explayó con entusiasmo en un rol maternal y protector: “La unión fue por todos, pero en lo personal, tomé la iniciativa por mi hijo. No quiero más preguntas incómodas para él en su vida”.

Asimismo, la intérprete no dejó de lado su relación con Fabián Mazzei, pero no consideró su incorporación en el encuentro familiar: “Fabi estaba invitado, pero no. Consideramos que hoy era así, en familia, por una cuestión de enlace y vamos de a poco porque si no, ya ponemos los ravioles el domingo. Estamos muy felices y es un momento hermoso”.

En la misma línea que Mazzei quedó la pareja de Suar, Rocío Robles, de quien no dudó en hablar, al tiempo que dejó de lado los conflictos con el padre de su hijo: “Lo económico quedó atrás. No conozco a Rocío hasta el momento porque ella es joven y yo soy de otra camada”.

Si bien González se llevó toda la atención, destacadas personalidades del espectáculo asistieron al show, tales como Elena Roger, Fabián Medina Flores, Diego Peretti, Abel Pintos, Pablo Codevilla, Rocío Robles y Coco Fernández, entre otros.

Fuente: Noticias Argentinas.