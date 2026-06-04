La Casa de la Cultura recibe el nuevo espectáculo de la murga La Descostillada

La agrupación de género murguero La Descostillada llevará a cabo la presentación de su nuevo espectáculo titulado "La Fiesta de las Banderas" este sábado 6 de junio a partir de las 20 en el espacio cultural La Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná. El encuentro se estructuró con el propósito de dar a conocer las nuevas composiciones, arreglos y vestuarios que el colectivo artístico preparó para la presente temporada de carnaval y otras propuestas de la música popular de la región.

La apertura del escenario estará a cargo de los músicos locales Emi Osorio y Luchito Barreira, quienes se presentarán bajo un formato de dúo para brindar el espectáculo denominado "Encontrarnos en Canciones". Esta propuesta musical inicial consiste en la ejecución de un repertorio compuesto por arreglos originales elaborados sobre obras de diversos cantautores de la música popular argentina.

Tras esta intervención de carácter acústico, la murga La Descostillada ocupará el tablado principal para desplegar su propuesta central.

El evento contará con un servicio de cantina de comidas y bebidas provisto por diferentes emprendimientos locales que se sumaron a la organización del festejo. Habrá productos sin taecc.

Las entradas anticipadas se encuentran a la venta con un valor de $8.000 y pueden ser solicitadas de manera telefónica al 343 4733522 (Nehuén) o al 343 4682621 (Andrea).