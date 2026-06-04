La Provincia reglamentó la Ley 11.210 y pone en marcha la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

La Agencia Administradora de Bienes Inmuebles fue creada para una gestión más eficiente y unificada del patrimonio territorial de la Provincia.

El Gobierno de Entre Ríos dio un paso decisivo en la implementación de la Ley Nº 11.210 al aprobar la reglamentación que permitirá el funcionamiento efectivo de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER), el organismo creado para centralizar la gestión de las tierras y propiedades pertenecientes al Estado provincial.

La medida fue formalizada mediante el Decreto Nº 1315/2026, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso y publicado hoy en el Boletín Oficial 28.348 - 101/26. El objetivo principal es dotar a la nueva estructura de las herramientas administrativas, presupuestarias y operativas necesarias para comenzar a ejercer las funciones que le asigna la ley.

Un organismo para ordenar el patrimonio inmobiliario del Estado

La Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) fue concebida como el órgano rector de todas las actividades vinculadas con los bienes inmuebles sobre los cuales la Administración Pública provincial posee dominio o derechos adquiridos. Su creación apunta a concentrar en una sola institución la administración, control, regularización y aprovechamiento de los inmuebles estatales, una tarea que hasta ahora se encontraba distribuida entre distintas dependencias.

Con la reglamentación aprobada, la Provincia busca avanzar hacia una gestión más eficiente y unificada de su patrimonio territorial, estableciendo mecanismos que permitan mejorar el control de las tierras fiscales, optimizar el uso de los inmuebles públicos y fortalecer la planificación de las políticas vinculadas al suelo estatal.

Traspaso de funciones, personal y patrimonio

Uno de los aspectos centrales del decreto es el traslado integral de recursos desde la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado hacia la nueva agencia.

La decisión implica que la AABIPER asumirá plenamente las funciones, competencias y responsabilidades que hasta ahora desarrollaban esos organismos. Además, se transferirán las partidas presupuestarias, los bienes muebles e inmuebles, el patrimonio y los recursos humanos necesarios para garantizar la continuidad de las tareas.

Según destaca la norma, el proceso busca asegurar una transición ordenada, evitando interrupciones en la administración de los inmuebles provinciales.

Garantías para los trabajadores

El decreto también establece salvaguardas para el personal alcanzado por la reorganización institucional. Los agentes transferidos conservarán su antigüedad, niveles escalafonarios, grados y situación de revista.

Asimismo, se dispone que quienes percibían determinados adicionales salariales en sus organismos de origen continuarán recibiéndolos al incorporarse a la AABIPER, garantizando que no sufran una reducción en sus ingresos. Este beneficio alcanzará únicamente al personal trasladado en el momento del traspaso y no se extenderá a futuras incorporaciones.

Un período de transición administrativa

Hasta que la nueva agencia ponga en funcionamiento su propio servicio administrativo-contable, los trámites presupuestarios, financieros, patrimoniales y contables serán gestionados a través de la estructura administrativa de la Gobernación.

El decreto fija como fecha límite para esta etapa transitoria el 31 de julio de 2026, plazo durante el cual se prevé completar la organización interna necesaria para que la AABIPER opere con autonomía administrativa.

Administración de recursos y flexibilidad de gestión

La reglamentación también aborda la distribución de los recursos que genere la actividad inmobiliaria de la agencia, un aspecto previsto por la ley de creación del organismo. En ese sentido, se faculta al secretario General de la Gobernación para modificar los porcentajes de distribución establecidos en el reglamento, otorgando mayor flexibilidad para adaptar la administración financiera a las necesidades operativas de la nueva entidad.

Un cambio estructural

Con esta reglamentación, el Ejecutivo provincial pone en marcha una reforma institucional orientada a concentrar la administración del patrimonio inmobiliario estatal en un único organismo especializado. La medida pretende en teoría mejorar el control de las tierras fiscales, ordenar la información sobre los inmuebles públicos y dotar al Estado de una herramienta específica para planificar, administrar y aprovechar de manera más eficiente sus bienes territoriales.

La creación efectiva de la AABIPER representa así una de las transformaciones administrativas más relevantes en materia patrimonial impulsadas por la gestión provincial, al reunir bajo una misma conducción funciones que históricamente estuvieron dispersas en distintas áreas del Estado.

Anexo Agencia de Bienes