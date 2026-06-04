Estudiantes de la Escuela Técnica N°2 inician pasantías remuneradas en la Municipalidad de Colón

El intendente José Luis Walser, junto a su equipo de gobierno, dio la bienvenida formal a cinco alumnos que se integrarán a distintas áreas del Estado municipal durante los próximos tres meses.

En el marco de una política activa de formación integral, el intendente de Colón, José Luis Walser, recibió formalmente a cinco alumnos de la Escuela Técnica N° 2 que se suman al equipo municipal para realizar pasantías remuneradas durante los próximos tres meses.

El presidente municipal estuvo acompañado por los secretarios de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; de Gobierno, Mariano Bravo; de Turismo, Federico Escher; y el encargado del área de Tecnología y Modernización. Durante el encuentro, las autoridades dieron la bienvenida a los estudiantes, quienes darán sus primeros pasos en el mundo laboral integrándose al estado municipal.

Los jóvenes desempeñarán funciones en áreas clave de la gestión, como Turismo, Capital Humano, el Centro de Atención al Vecino y el Centro de Emisión de Licencias de Conducir. Esta iniciativa, coordinada de manera conjunta entre el municipio y la institución educativa, refleja la convicción de la actual gestión de que la educación es el motor del desarrollo local.

Desde el Ejecutivo local destacaron que este programa no constituye un hecho aislado, sino una política pública orientada a vincular el aprendizaje del aula con el empleo real. De este modo, se busca brindar a los jóvenes colonenses herramientas clave, entrenamiento y la confianza necesaria para afrontar su futuro laboral, reafirmando el compromiso de ser un espacio que consolide sus vocaciones y los prepare para los desafíos del mañana.