Extienden a 90 minutos el tiempo para que el pasajero pueda combinar líneas de transporte en Paraná

A partir de ahora, los pasajeros de colectivos en la ciudad de Paraná contarán con 90 minutos para realizar combinaciones entre líneas o ramales del servicio urbano operado por la empresa San José. Esta medida representa una mejora sustancial respecto al límite previo, que era de 60 minutos.

La iniciativa busca “brindar mayor flexibilidad a quienes utilizan el transporte público para trasladarse entre distintos puntos de la ciudad, facilitando las conexiones y optimizando los tiempos de viaje”.

Explicaron que la ampliación del plazo surge del trabajo permanente de escucha y diálogo articulado con la comunidad, mediante los encuentros periódicos que se mantienen con comisiones vecinales y usuarios del sistema. Estos espacios participativos permiten identificar necesidades concretas y avanzar en soluciones que garanticen un servicio más eficiente, accesible y adaptado a las demandas de la población, publicó Ahora.

Respecto al funcionamiento del beneficio, el descuento continuará aplicándose automáticamente a través de la tarjeta SUBE, permitiendo a los pasajeros realizar un segundo viaje sin costo adicional dentro del nuevo plazo establecido. Asimismo, se mantiene vigente la condición de que deben transcurrir al menos 15 minutos desde la validación del primer viaje para acceder a la combinación.

Cabe destacar que el boleto combinado alcanza a los usuarios de tarifa plana, tarifa social federal, jubilados, boleto obrero y boleto de empleado público.

Esta modificación forma parte de las acciones planificadas para mejorar la accesibilidad, ofreciendo más alternativas y beneficios directos a los pasajeros en su movilidad diaria.