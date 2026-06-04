Murió José Sanfilippo, ídolo de San Lorenzo y figura de la selección en dos Mundiales

El fútbol argentino está de luto. José Francisco Sanfilippo murió este jueves en Buenos Aires a los 91 años. La noticia fue confirmada desde San Lorenzo, el club de su vida, donde dejó una marca que difícilmente alguien supere: 205 goles, el registro más alto de toda la historia del Ciclón.

Fue un delantero implacable, obsesivo con el entrenamiento y letal dentro del área, el Nene fue durante cuatro años consecutivos el máximo goleador del fútbol argentino, entre 1958 y 1961. Su mejor temporada fue en 1960, con 34 goles en 40 partidos.

El apodo le llegó de su papá. Horacio Sanfilippo lo alentaba desde la tribuna con un “dale, nene; corré, nene” que terminó definiendo al jugador para siempre. El Nene creció en Saraza y Bonorino, a pocas cuadras de donde hoy se levanta el estadio de San Lorenzo. Jugaba donde encontraba espacio, en los descampados de Flores, en el equipo de la iglesia del barrio.

A los 13 años tomó una decisión y se la comunicó directamente al cura que lo ayudaba con zapatillas y ropa: “Padre, no puedo jugar más, entré en San Lorenzo y me voy a dedicar con todo a eso. Necesito triunfar en el fútbol para ayudar a mi viejo”.

Y lo cumplió. Se construyó hasta un jaulón en el fondo de su casa para practicar definición y reducir el margen de error frente al arco. René Pontoni fue su mentor y compañero en los últimos años de su carrera. En San Lorenzo tuvo un primer ciclo entre 1953 y 1962, antes de pasar fugaz por Boca y luego por Nacional de Montevideo, Banfield y clubes de Brasil. Como no podía ser de otra manera, cerró su carrera donde todo empezó: en el Ciclón, a los 37 años, en 1972, cosechando el bicampeonato.

El amor de Sanfilippo por San Lorenzo era también amor por el Viejo Gasómetro. Cuando el estadio fue demolido en agosto de 1981, el Nene sintió el golpe como pocos. Se quedó con varios tablones y armó con ellos una pequeña tribuna que colocó en su quinta. Una imagen que dice todo sobre el hombre que fue.

Con la “Albiceleste”

Sus grandes actuaciones en el Ciclón le permitieron disputar la Copa América 1957 (por entonces llamado Campeonato Sudamericana) con la selección argentina, donde será suplente de Omar Sívori y se quedarían con el título.

Con la Albiceleste también disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, aunque ambas participaciones fueron muy flojas y se volvieron en la primera fase. Además, cosechó un subcampeonato en la Copa América 1959.

Retirado del fútbol, Sanfilippo se convirtió en comentarista televisivo y su estilo provocador y sin filtros lo transformó en un personaje tan reconocido como lo había sido dentro del área.

También incursionó en la política. Decía lo que pensaba, siempre, como cuando confrontó a su propio entrenador por pedirle que marcara a un rival. Una coherencia que lo definió de principio a fin.