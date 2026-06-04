La mediación penal resolvió casi ocho de cada diez conflictos derivados por la Fiscalía en Entre Ríos

La mediación penal continúa consolidándose en Entre Ríos como una herramienta eficaz para la resolución de conflictos y la promoción de la justicia restaurativa. Durante 2025, la Oficina de Medios Alternativos (OMA) intervino en 5.119 legajos derivados por el Ministerio Público Fiscal en distintos puntos de la provincia, de los cuales 4.060 fueron efectivamente sometidos al procedimiento de mediación.

Los datos difundidos por el organismo judicial muestran que el 79 por ciento de las actuaciones gestionadas avanzaron hacia una instancia de diálogo entre las partes. A su vez, de esos 4.060 casos que ingresaron al proceso, 3.207 finalizaron con una resolución positiva, alcanzando también una tasa de acuerdos del 79 por ciento.

En términos prácticos, esto implica que casi ocho de cada diez conflictos penales sometidos a mediación encontraron una solución consensuada, evitando la profundización del litigio judicial y promoviendo acuerdos construidos por las propias personas involucradas.

El director ejecutivo de la OMA, Fabricio J. Amateis, destacó que la mediación penal constituye una de las herramientas más relevantes dentro del paradigma de la justicia restaurativa, ya que permite la participación activa tanto de víctimas como de imputados.

Según explicó, este modelo favorece la reparación de los daños ocasionados por el delito, promueve la asunción de responsabilidades y contribuye a recomponer vínculos sociales afectados por el conflicto penal.

Confianza en el mecanismo

Desde la Oficina de Medios Alternativos señalaron que los indicadores registrados durante el último año reflejan la confianza que fiscales, víctimas e imputados depositan en esta modalidad de resolución de conflictos.

Asimismo, remarcaron el trabajo desarrollado por las y los mediadores penales en todo el territorio provincial, cuya intervención resulta clave para facilitar el diálogo y la construcción de acuerdos.

Los resultados alcanzados durante 2025 refuerzan la consideración de la mediación penal como una política pública judicial orientada a ampliar el acceso a la justicia y brindar respuestas más ágiles y humanas a quienes atraviesan un conflicto penal.

Justicia restaurativa y pacificación social

La OMA, organismo que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, destacó que el elevado porcentaje de acuerdos alcanzados confirma la eficacia de este sistema para la gestión de conflictos.

En ese sentido, sostuvieron que la mediación penal no sólo constituye una alternativa válida frente a los procesos judiciales tradicionales, sino que también contribuye a la pacificación social al privilegiar el diálogo, la participación y la búsqueda de consensos.

Para el organismo, los resultados obtenidos durante el último año consolidan a la mediación penal como una herramienta fundamental dentro del sistema judicial entrerriano y demuestran que la construcción de acuerdos continúa siendo un camino efectivo para resolver conflictos y reparar los daños derivados de conductas delictivas.