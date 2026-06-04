Denuncian por hurto de energía a una empresa en Colonia Avellaneda

Una grave denuncia por hurto de energía eléctrica sacude a la localidad de Colonia Avellaneda. Tras una investigación del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), se conoció que una empresa entrerriana con sede en el área industrial privada, a la vera de la Ruta 18, estuvo conectada de forma ilegal a una línea del alumbrado público para abastecer las luminarias de su propio predio, un costo que terminaban pagando los vecinos de la comunidad a través de las arcas municipales.

La maniobra fue descubierta de manera fortuita en diciembre de 2025 por una cuadrilla de alumbrado público de la municipalidad mientras realizaba inspecciones de rutina y tareas de mantenimiento en la zona. La causa judicial está en pleno trámite y se encuentra en manos de la fiscal Huerto Felgueres, quien investiga penalmente a la firma Piso Gerardo Mizawak S.A., una empresa que opera en el lugar desde 1999.

El fraude quedó constatado mediante una comprobación técnica y el labrado de un acta a través de un escribano público. De acuerdo a los registros de la empresa distribuidora ENERSA, el pilar en cuestión —que no tenía farolas públicas conectadas— registraba consumos "altísimos" e injustificados.

La maniobra ilegal quedó en evidencia de forma matemática: luego de que el municipio cortara la conexión clandestina y se colocaran los medidores correspondientes bajo la certificación del escribano, el consumo eléctrico de la zona se desplomó. Las facturas del pilar, que habían llegado a marcar picos históricos de 2.188 kilovatios (kWh) y registros habituales de 1.700 kWh, cayeron drásticamente en abril de 2026 a tan solo 227 kWh. Aunque el perjuicio económico total aún no ha sido cuantificado, se estima que es millonario, ya que la distribuidora puede revisar el historial de consumo desde el año 2015 en adelante.

En declaraciones a Cuestión de Fondo, el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, explicó cómo su equipo técnico detectó la irregularidad y cuáles fueron los pasos administrativos y legales que se iniciaron desde el Ejecutivo local.

“La ciudad está dividida en distintos sectores de medición: plazas con medidores, algunos sectores con declaración jurada y un área donde había un pilar de alumbrado público sin farolas conectadas. Durante tareas de mantenimiento se cortó la energía de ese pilar y, al hacerlo, se apagaron luces dentro de un predio privado. Así los trabajadores pudieron constatar la irregularidad. La situación fue certificada por escribano y se inició el trámite administrativo correspondiente para investigar el origen de esta maniobra”, detalló Weiss.

Consultado sobre el estado actual del proceso, el mandatario comunal aclaró que la intención inicial fue resolver el conflicto mediante el diálogo, aunque la postura de la empresa frustró ese camino.

“Pedí a la asesoría legal que, en principio, se hiciera una presentación sin llegar a una demanda, buscando una mediación para comprender la irregularidad y no acusar directamente a nadie. Se convocó a una primera mediación, a la cual el privado no asistió. En la segunda, se presentó un asesor, pero tampoco prosperó el diálogo, ya que tomaron a mal que se investigara la situación”, señaló.

El intendente subrayó el impacto económico que este tipo de maniobras tiene sobre los vecinos, dado que el gasto extra era absorbido por el municipio.

“Lo que se constató para la presentación fue el historial de consumo de ese pilar, que mostraba consumos altísimos en períodos en los que no había luminarias conectadas. Eso evidenció claramente la existencia de una irregularidad”, remarcó.

Finalmente, Weiss anticipó que el municipio avanzará por todas las vías posibles para recuperar los fondos públicos desviados.

“Si hubo un perjuicio hacia el municipio, deberá ser retribuido económicamente según lo determine la justicia. Nosotros acercamos todo el material para que exista un procedimiento de investigación y, si corresponde, también de defensa. No estamos acusando a nadie: simplemente encontramos una irregularidad y la trasladamos a la justicia para que actúe”, concluyó.

Hasta el momento, las dos mediaciones penales convocadas por la Fiscalía han fracasado debido a que la empresa desconoce el reclamo municipal y rechazó los cuestionamientos. Ante la falta de acuerdo, la fiscalía continuará con la investigación penal por hurto de energía, mientras el municipio prepara la correspondiente acción civil para exigir el reintegro del dinero que pertenece a toda la comunidad de Colonia Avellaneda.