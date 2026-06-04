Un diputado de la CC calificó a Manuel Adorni como "el dibujante" y criticó que no haya presentado la DD.JJ.

Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa investigado por presunto enriquecimiento ilícito y demora la presentación de su declaración jurada, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro ironizó: "Adorni, el dibujante".

"Sigue sin presentar su declaración jurada y ahora habría informado a la Justicia una serie de billeteras virtuales que nunca declaró", señaló este jueves el legislador, a través de un posteo en la red social X.

En tal sentido, el porteño dijo que de esto "surgen algunas preguntas" y planteó: "¿Cuál habría sido el origen de los fondos de esas billeteras? ¿Por qué esas tenencias y movimientos no habrían sido incorporados oportunamente a sus declaraciones juradas?", publicó Parlamentario.

También observó que "si esos fondos no correspondieran a pagos o ingresos declarados, ¿con qué recursos se habrían adquirido los criptoactivos? ¿Existe correspondencia entre los ingresos formalmente declarados y las inversiones realizadas? ¿Quiénes habrían sido las contrapartes de esas operaciones y quiénes serían los beneficiarios finales?".

Ante esas dudas, Ferraro consideró que "habrá que reconstruir la trazabilidad completa de esos activos en la blockchain y las plataformas exchanges que utilizó. Y obviamente también debería indagarse si existe o existió algún tipo de relación, directa o indirecta, entre estos movimientos con los de la megaestafa $LIBRA, los Milei’s & Cía, el financiamiento a través de organizaciones afines como la Fundación Faro, los fondos reservados de la SIDE, sobresueldos o contrataciones de consultorías en empresas del Estado".