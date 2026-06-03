“Chiqui” Tapia destacó a los entrerrianos que llegaron en bicicleta a Estados Unidos

La travesía de los entrerrianos Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini fue destacada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, a través de sus redes sociales. Este martes, luego de encontrarse con los ciclistas que llegaron a Kansas en bicicleta desde Gualeguaychú, el dirigente felicitó a los gualeguaychuenses.

“Mi admiración total”, destacó el mandamás afista y luego de arrobarlos, subrayó el esfuerzo de los ciclistas: “Hicieron más de 17.000 kilómetros en bicicleta para ver a la Selección en el Mundial”.Silio, Martínez y Conculini ingresaron al hotel de la delegación campeona del mundo y dialogaron durante más de una hora con el entrenador Lionel Scaloni, su cuerpo técnico –integrado por el paranaense Roberto Ayala– y el mencionado Claudio Tapia.

“La locura y la pasión que siente el hincha argentino por estos colores y, por sobre todas las cosas, por la Scaloneta no tiene límites, no conoce fronteras; y @enbiciandoalmundo es un claro ejemplo de ello”, expresó el máximo dirigente de la AFA.

Para alcanzar su objetivo, los biciviajeros recorrieron 17 países y más de 17.000 kilómetros en 290 días. “Tuve el placer de recibir a estos tres amigos que en agosto del año pasado comenzaron la travesía desde el Municipio de Gualeguaychú, atravesando 17 países y viviendo una experiencia inolvidable”, expresó. Y cerró: “Sueño cumplido para ellos. ¡Felicitaciones y a disfrutar la estadía en Kansas”.

El posteo de Tapia: