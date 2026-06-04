Ricardo Darín protagoniza el cartel oficial de la 74ª edición del Festival de San Sebastián

El reconocido actor argentino y una de las figuras más influyentes del cine latinoamericano, Ricardo Darín, ocupará un lugar central en el Festival de San Sebastián tras ser honrado con ser el protagonista del cartel promocional de la 74° edición del Festival de San Sebastián. El evento tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre de 2026.

Darín es uno de los rostros habituales del festival desde hace al menos 20 años. En 2017, recibió el Premio Donostia, la máxima distinción que otorga el evento de cine.

En las últimas horas, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea-Tabakalera dio a conocer el póster oficial del festival en un evento encabezado por el director del festival, José Luis Rebordinos, y su sucesora, Maialen Beloki. Se trata de un diseño realizado por el estudio Wallijai, hecho con un collage de un retrato de Ricardo Darín tomado por el fotógrafo Sebastián Arpesella en 2024.

De esta forma, el protagonista de "Argentina, 1985" se suma a la breve lista de artistas que han prestado su imagen para promocionar el Festival, entre ellos, Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes.

El vínculo entre Ricardo Darín y el Festival San Sebastián

Ricardo Darín consolidó una relación de más de 20 años con el mítico festival de cine, su vínculo nació en el año 2005 con la presentación de El Aura de Fabián Bielinsky. Años más tarde, sumó dos títulos fundamentales en su carrera, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, por el cual fue distinguido con un Premio Óscar a la mejor película extranjera, y El baile de la victoria, de Fernando Trueba.

Tras integrarse oficialmente al jurado en el 2012, el actor volvió a participar con películas como Elefante blanco, Relatos salvajes, Truman, La cordillera, El amor menos pensado, La odisea de los giles y Argentina, 1985.

Fuente: Noticias Argentinas.