Hotel Ayuí: se acerca el plazo límite para realizar consultas y presentar ofertas a la licitación pública

La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande recuerda que el lunes 22 de junio de 2026, a las 11, vencerá el plazo para la presentación de las ofertas técnica y económica correspondientes a la Licitación Pública del Contrato SG N° 801: “Concesión para la Refacción, Remodelación, Restauración, Parquización y Posterior Administración, Explotación Comercial y Funcionamiento del Hotel Ayuí”.

Asimismo, se informa que las consultas vinculadas a la documentación licitatoria podrán realizarse por escrito hasta el martes 9 de junio, fecha que corresponde a diez (10) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

Por otra parte, se recuerda a los interesados que aún no hayan cumplido con el requisito obligatorio de efectuar una visita de inspección a las instalaciones del Hotel Ayuí, que deberán coordinarse previamente con el Sr. Gabriel Cabanillas, a través del correo electrónico cabanillasg@saltogrande.org.

La iniciativa forma parte del proceso impulsado para la puesta en valor y futura operación del histórico establecimiento, con el objetivo de promover su recuperación integral y potenciar su desarrollo turístico y productivo.

La Delegación Argentina de CTM agradece el interés de los potenciales oferentes y reafirma su compromiso con la transparencia y el normal desarrollo del proceso licitatorio.