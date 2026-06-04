Tras su temporada en Villa Carlos Paz, la comedia "Corto Circuito" llega al escenario santafesino

El elenco de la obra teatral "Corto Circuito", encabezado por los actores Pedro Alfonso y Yayo Guridi, realizará una función especial este viernes 5 de junio a las 21 en la sala principal del Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, ubicado en calle Junín 2457 de la ciudad de Santa Fe. La propuesta, que cuenta además con las actuaciones de Viviana Saccone, Diego Ramos y Julieta Poggio, llega a la capital santafesina en el marco de su gira nacional luego de completar una temporada estival en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz.

La obra cuenta con un libreto de autoría compartida entre el propio Pedro Alfonso y el comediante uruguayo Sebastián Almada, marcando una continuidad en la trayectoria de Alfonso dentro del género de la comedia de enredos, actividad que desarrolla de manera ininterrumpida en el ámbito teatral desde hace quince años.

La dirección general del espectáculo está a cargo de Diego Ramos. La estructura detrás de la gira y el armado técnico es una producción económica y ejecutiva de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

Las anticipadas se encuentran disponibles a través del sistema de venta digital en la plataforma Platea Vip. Los niños abonan su entrada a partir de los cinco años de edad.