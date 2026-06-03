Michel cuestionó a Frigerio por impulsar cambios en la ley de contrataciones y querer “tercerizar controles”

Imagen de archivo del diputado nacional Guillermo Michel, quien volvió a cruzar al gobernador Rogelio Frigerio, esta vez señalándolo por querer seguir “tercerizando la gestión provincial y el control respectivo”.

El diputado nacional Guillermo Michel volvió a cuestionar al gobernador Rogelio Frigerio, esta vez por los cambios que impulsa en la normativa provincial de contrataciones de obras públicas. Según el legislador, la iniciativa busca evitar mecanismos de control y profundiza una “tercerización” de la gestión y la fiscalización estatal.

A través de sus redes sociales, Michel sostuvo que “la incapacidad de gestión” del mandatario provincial y de su equipo de funcionarios lo lleva a promover modificaciones en la ley para prescindir de las licitaciones públicas.

“La incapacidad de gestión de él y sus funcionarios lo obliga a modificar la ley de contrataciones de obras públicas para evitar las licitaciones públicas”, expresó el diputado en una publicación en sus redes sociales donde cuestionó el alcance de la reforma.

@frigeriorogelio sigue tercerizando la gestión provincial y el control respectivo.



La incapacidad de gestión de él y sus funcionarios lo obliga a modificar la ley de contrataciones de obras públicas para evitar las licitaciones públicas.



¿Qué busca modificar ahora para evitar… pic.twitter.com/vtCd9zqboL — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) June 3, 2026

En ese sentido, se preguntó: “¿Qué busca modificar ahora para evitar los controles de los organismos correspondientes?”. Además, apuntó específicamente contra la incorporación de un nuevo inciso en la normativa.

Según explicó Michel, la inclusión del inciso k) permitiría exceptuar de la licitación pública a aquellas obras financiadas por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siempre que se ajusten a las condiciones establecidas por esas entidades.

“Con la incorporación del inciso k), en el caso de obras financiadas por un organismo internacional (BID, por ejemplo), se evita la licitación pública si la obra cumple con lo que estipula ese mismo organismo. En criollo: se terceriza el proceso de control de los organismos de la provincia en otro organismo externo”, afirmó.

Para el legislador, la modificación implica delegar facultades de supervisión que actualmente corresponden a organismos provinciales, trasladando esos controles a entidades financiadoras externas.

Michel cerró sus críticas con una frase irónica sobre la iniciativa: “Lo que se dice un traje a medida, esta ley”.

Las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos que el diputado viene realizando a la gestión provincial, en medio del debate por las modificaciones propuestas en el régimen de contrataciones de obras públicas de Entre Ríos.

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