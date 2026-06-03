Paraná avanza con obras de saneamiento e infraestructura en barrio Maccarone

La intervención en la Cortada 5 busca resolver problemas históricos de acumulación de agua. Los trabajos incluyen la instalación de 70 metros de cañería para posteriormente asfaltar la calle.

La Municipalidad de Paraná continúa ejecutando su plan de mejora de infraestructura en los barrios de la ciudad. En esta oportunidad, se trabaja en una obra integral de saneamiento hidráulico en la Cortada 5 del barrio Maccarone, una zona que históricamente ha sufrido las consecuencias de la acumulación de agua y el ascenso de napas.

La obra, coordinada de manera articulada entre la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental y la Secretaría de Servicios Públicos, consiste en la instalación de aproximadamente 70 metros de nuevas cañerías de drenaje. Además, el proyecto contempla la construcción de una cámara de inspección y la puesta en valor de las ya existentes para asegurar que el caudal sea derivado correctamente hacia el sistema pluvial general.

Beneficios y futuro pavimento

La obra no solo mejorará la salud ambiental al prevenir anegamientos, sino que es el paso previo y necesario para el crecimiento del barrio. Una vez finalizado el saneamiento y estabilizado el suelo, el municipio procederá a la pavimentación de la calle, lo que cambiará definitivamente la fisonomía de la zona y la calidad de vida de las familias.

Con estas tareas, la gestión municipal reafirma su compromiso de brindar soluciones concretas a problemas de larga data, optimizando el uso de los recursos públicos para llegar con obras fundamentales a cada rincón de Paraná.