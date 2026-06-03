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Hockey sobre patines: cuenta regresiva para el Argentino Juvenil en Gualeguaychú

03 de Junio de 2026 - 21:48
Argentino Juvenil

El certamen nacional se disputará en el flamante Polideportivo Municipal Suburbio Norte.

Con la organización de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) y la fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP), se disputará del 8 al 13 de junio el Campeonato Argentino Juvenil en Gualeguaychú. El evento tendrá como escenario principal el flamante Polideportivo Municipal Suburbio Norte. 

Equipos de Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires y Mendoza dirán presente entre los 16 que dirán presente en el certamen juvenil. Jugarán la primera fase divididos en cuatro zonas de cuatro elencos y los primeros de cada sector avanzarán a las semifinales de la Copa de Oro.

Dirán presente Paraná Rowing Club, Central Entrerriano e Independiente (ambos de Gualeguaychú); Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Concepción Patín Club, Centro Valenciano y Bancaria (San Juan); Ensenada, Comunicaciones, Vélez Sarsfield, Huracán y Argentinos Juniors (Buenos Aires);  Godoy Cruz, IMPSA, Maipú Giol y Leonardo Murialdo (Mendoza).

Las zonas del torneo:

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