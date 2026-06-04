Patronato eliminó a UNL y se instaló en la final de la Copa Túnel Subfluvial. Foto: Gentileza Patronato en fotos.

Patronato le ganó por 5 a 3 a Universidad Nacional del Litoral y se instaló en la final de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial. Con un global de 8 a 3 ante el elenco santafesino, el Rojinegro avanzó sin complicación e irá por el bicampeonato en el certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y su similar de Santa Fe.

En un partido disputa en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, el equipo que dirige técnicamente Leonardo Ferrero ganó merced a las conquistas de Juan Giacinti, Tomás Jumilla, Tomás Pereyra, Genaro Aumassane y Lukas Ciarroca. En tanto que, para los santafesinos, marcaron Diego Salvagiot, Santiago Cancellieri y Cristian Espíndola.

El Santo paranaense, que dio la vuelta olímpica el año pasado en el certamen interligas, enfrentará en el partido decisivo a Atlético Paraná, que el martes por la tarde dejó en el camino al otro finalista en la pasada edición, Unión de Santa Fe.

El partido final todavía no tiene fecha confirmada, algo que se conocerá en los próximos días.