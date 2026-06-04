Trabajadores entrerrianos del Túnel Subfluvial protestaron “por salarios y mayor equidad laboral”

Trabajadores entrerrianos del Túnel Subfluvial nucleados en la Unión del Personal del Túnel Hernandarias (UPTH) reclamaron en la mañana de este jueves en la cabecera del peaje de Paraná por una serie de pedidos salariales y de condiciones laborales.

Según se informó a ANALISIS, entre los reclamos puntualizaron: cumplimiento del acuerdo paritario y pago del plus por riesgo salarial correspondiente a abril de 2025; recomposición salarial urgente para las categorías 7 y 8; reordenamiento del escalafón; eliminación de los subniveles que profundizan las desigualdades entre los trabajadores.

“Desde 2018 las categorías más bajas –que representan el 60% de la planta operativa del ente interprovincial- vienen sufriendo una constante pérdida salarial y de derechos”, informaron.

En este marco, presentaron un documento ante la Secretaría de Trabajo de la provincia en el que comunican el inicio del conflicto colectivo “motivado en una serie de incumplimientos, omisiones y decisiones salariales y escalafonarias que afectan de manera directa, actual y sostenida los derechos e intereses colectivos de los trabajadores representados por la organización gremial”.

En el texto, adelantaron el inicio de medidas de acción directa, aunque la entidad gremial “reafirma la voluntad de diálogo y deja aclarado que la apertura de una mesa de negociación no puede seguir siendo diferida sin consecuencias”.