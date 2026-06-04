Reforma previsional: según Salinas, “el proyecto de Frigerio es muy similar a lo que planteaba Bordet en 2015”

"A mí me encanta que la gente tenga opinión, pero que tenga su opinión propia, no que repitan lo que los demás le dicen. Porque me he encontrado con mucha gente que está repitiendo cosas sin haber leído el proyecto”, cuestionó Salinas.

La diputada provincial Liliana Salinas (LLA-Concordia) se refirió al inicio del análisis de la reforma previsional que presentó el gobernador Rogelio Frigerio y reprochó que “muchos critican sin haber leído el proyecto”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Salinas confirmó que tuvo reuniones con AGMER Concordia por la reforma previsional: “Creo que todos los recibimos; en ese aspecto siempre soy muy abierta y me gusta escuchar a todos, saben que conmigo nunca tienen problemas, que siempre voy a estar ahí para darles una mano en lo que sea necesario, escucharlos”.

En cuanto a la conclusión del encuentro, mencionó: “Yo escuché, como hago con todos, tomé nota, porque me gusta saber la opinión de cada uno y después me pongo a estudiarla. En este caso, en algunas cosas quedaban dudas porque cuando los recibí no teníamos todavía el proyecto, fue mucho antes del proyecto, entonces le dije justamente que si todavía no estaba el proyecto, no había mucho de lo que pudiéramos hablar en este momento”.

Y advirtió que “hoy, viendo el proyecto, las cosas no están plasmadas como ellos vienen diciendo”. Al respecto, criticó que “ayer en un grupo de trabajo tocaron un poquito el tema y yo los invité a leer el proyecto de ley. A mí me encanta que la gente tenga opinión, pero que tenga su opinión propia, no que repitan lo que los demás le dicen. Porque me he encontrado con mucha gente que está repitiendo cosas sin haber leído el proyecto”.

“Que lean el proyecto y si ustedes no están de acuerdo en algo, díganlo, pero que sean conscientes de que lo leyeron y que sea real, porque muchos se están llevando de algo que se instaló, de una opinión que se instaló y no tuvieron nunca en la mano el proyecto. Que tengan una opinión propia porque se han instalado cosas que no son reales, y los están llevando como vacas a protestar por algo que todavía ni conocen. Si alguien les pregunta, no los que están adelante que son las caras visibles de AGMER, sino a los del medio, ninguno leyó el proyecto”, reclamó.

Consultada por los cuestionamientos del gremio, Salinas sostuvo que “ellos han instalado una opinión donde lo que más les preocupa es el tema jubilatorio de los que se están ya por jubilar, porque va a cambiar mucho el tema jubilatorio. Sabemos que los docentes se jubilan mucho tiempo antes que una persona común, los certificados médicos de ellos pueden llegar a influir en esto, les preocupa el hecho de que una vez jubilado, si te jubilaste sin tener la edad, tenés que seguir aportando. Esas son sus preocupaciones. Ellos dicen que pasan momentos muy difíciles dentro del aula, que los sistemas hoy han cambiado, que las aulas no son las mismas de siempre, por lo tanto, están pasando por muchas situaciones alteradas, médicos, o sea, le ha cambiado mucho el paradigma al docente y eso también los lleva muchas veces a jubilarse antes y que con este sistema se verían totalmente perjudicados en esto. Principalmente en el tema jubilatorio directo de los que están por jubilarse ahora”.

Reiteró que “advierten sobre cosas que después no se reflejan en el proyecto. Ellos se hacían una historia del proyecto que hoy no está. Se preocupaban mucho por el tema de los especiales, que nosotros ya lo habíamos hablado con el gobernador cuando vimos el primer borrador; en las primeras reuniones había puntos que lo habíamos hablado ya todos, porque estábamos todos invitados los legisladores y habíamos hablado en muchas cuestiones y que teníamos que ser cautos en ciertas cosas, que teníamos que ser precavidos en otras, que había temas que sí había que tocarlos, como por ejemplo todos los temas especiales había que tocarlos, por discapacidad, por ejemplo. Todos sabemos que existe la ley y existe la trampa, en eso somos muy conscientes todos, entonces creo que ser un poquito riguroso en ciertas situaciones no está mal”.

“Cada uno tiene que defender sus intereses, sin duda que sí y estoy totalmente de acuerdo. Yo estuve leyendo mucho sobre lo que pasó antes; por ejemplo, leí mucho sobre la postura de Gustavo Bordet en el 2015 cuando quiso hacer la reforma, o sea que esto es un tema que viene desde mucho tiempo, era algo que tenía que darse, y lo que había hablado Gustavo Bordet en su momento es muy similar a lo que hoy se está planteando en el proyecto que presenta el gobernador. Es un tema que se viene discutiendo hace muchos años, es un tema sobre el cual AGMER ha tenido conocimiento también, porque también en ese momento entró la discusión y también en ese momento ellos dieron su opinión, y ya sabemos que todos los sectores van a estar defendiendo su postura y eso también está bien”, concluyó.