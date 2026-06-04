Argentina celebra el Día del Cuarteto

Cada 4 de junio se celebra en Argentina el Día del Cuarteto, una fecha que recuerda el nacimiento de uno de los géneros musicales más populares del país y que homenajea a una expresión artística surgida en Córdoba y que logró expandirse con el paso del tiempo.

La conmemoración tiene su origen en la histórica presentación radial realizada el 4 de junio de 1943 por el Cuarteto Característico Leo en LV3 Radio Córdoba, considerada el puntapié fundacional para esta música que hoy forma parte de la identidad cultural de millones de argentinos.

La fecha fue establecida en la provincia de Córdoba mediante la Ley Provincial 10.174 que reconoce al cuarteto como patrimonio cultural y como un género folclórico musical propio de esa provincia. Sin embargo, la influencia alcanzada por este ritmo a lo largo de las décadas hizo que la celebración se instalara a nivel nacional.

La historia del cuarteto comenzó en 1943 de la mano del Cuarteto Característico Leo, agrupación integrada por Augusto Marzano, su hija Leonor Marzano, Miguel Gelfo, Luis Cabero y Fernando Achaval.

La primera presentación radial del conjunto permitió que ese nuevo sonido llegara a miles de hogares. A partir de entonces, el cuarteto inició un recorrido que lo transformaría en una de las expresiones más representativas de la música popular argentina.

Las raíces musicales del género se encuentran en diversas corrientes europeas que llegaron al país con los procesos migratorios, con influencias de la tarantela italiana, el pasodoble español y otros ritmos de corte bailables que fueron adaptadas a las características culturales de Córdoba y que dieron origen a una propuesta propia.

Las primeras actuaciones del Cuarteto Leo se desarrollaron principalmente en localidades del interior cordobés y en distintos pueblos de Santa Fe. Con el paso de los años, nuevos grupos comenzaron a sumarse a la escena y el género inició un proceso de gran crecimiento. La expansión estuvo acompañada por la aparición de artistas que marcaron distintas etapas de su evolución y que ayudaron a consolidar una identidad musical propia, como Carlitos Rolán, Rodrigo Bueno y La Mona Jiménez.

La consolidación institucional del género se produjo el 7 de junio de 2000, cuando la Legislatura cordobesa aprobó por unanimidad una iniciativa impulsada por el entonces diputado Carlos Pereyra que declaró al cuarteto como representante del folclore provincial e institucionalizó el 4 de junio como su día oficial. Además, en diciembre de 2025 fue reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.