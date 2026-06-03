Informe especial: estudiar en la cárcel, escuelas que dan libertad

La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N°6 “Amanda Mayor” funciona desde 2017 en la cárcel de mujeres de Paraná. Un informe de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), mostró las dificultades que conlleva enseñar y aprender en un contexto de encierro y el rol fundamental de esta institución donde las alumnas aprenden que otra vida es posible.

Hace un mes, Cuestión de Fondo mostraba la importancia que tienen las Escuelas de Jóvenes y Adultos no sólo en lo que refiere a la escolaridad propiamente dicha y la finalización de los estudios, sino especialmente en la contención social que brindan en este tiempo.

Una modalidad históricamente relegada que se convirtió en fundamental en los últimos años, por el contexto económico y social que vivimos los argentinos. En ese marco, existen escuelas sumamente invisibilizadas para la sociedad, pero que también realizan una tarea fundamental, la de enseñar que una vida distinta es posible.

Son las escuelas primarias y secundarias en contexto de encierro, las escuelas que están dentro de las cárceles. En el presente informe, Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) se adentró en este mundo y dialogó con las docentes que llevan adelante esta tarea en la Escuela de Jóvenes y Adultos N°6 “Amanda Mayor” de la Unidad Penal de Mujeres de Paraná.

La figura de la querida artista plástica paranaense, reconocida por su lucha para encontrar a su hijo desaparecido en la dictadura y en pos de memoria, verdad y justicia, ha sido fuente de gran inspiración tanto para el personal que puso en marcha la escuela como para las alumnas que pasaron por su única aula. Amanda guía constantemente la labor pedagógica de enseñar y aprender.

En ese contexto, la escuela no solo enseña los contenidos básicos y necesarios, sino que enseña a reflexionar sobre la propia vida y a creer que un proyecto de vida diferente es posible. Tarea que es sumamente difícil ante historias de vulnerabilidad extremas que se ven en la cárcel y también ante una sociedad que no siempre ve con buenos ojos la resocialización y que muchas veces rechaza y excluye a los ex detenidos.

Entre los datos relevantes, vale mencionar que, según un relevamiento de la propia institución, de casi 100 internas del penal de mujeres de Paraná, sólo 19 tienen la secundaria completa. El 46,9% tiene secundaria incompleta; el 27,1% tiene la escuela primaria incompleta. La escuela primaria completa la tiene el 6,2% de las detenidas y la secundaria completa el 19,8%.

En 9 años de funcionamiento logró que 20 alumnas terminaran su escolaridad, pero muchas más alumnas pasaron por su pequeña aula.

Capacitación

Esta gran tarea de los docentes se realiza con gran vocación y poco apoyo estatal. En este marco, las propias docentes organizaron una capacitación específica sobre la modalidad destinada a docentes o estudiantes interesados en la temática, porque no existe ninguna reglamentación ni resolución del Concejo General de Educación (CGE) destinada específicamente a las escuelas en contexto de privación de la libertad.

La 2° cohorte de esta capacitación comenzará el 7 de septiembre y ya se encuentran abiertas las inscripciones, las que se pueden realizar al correo electrónico: capacitacionecpl@gmail.com.

El informe con los testimonios completos se puede ver aquí: